بدر السهيل

أقفلت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء، أبوابها على تقديم 26 مرشحا ومرشحة من بينهم 3 مرشحات، طلبات ترشحهم لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل صافي عدد المرشحين في الأيام العشرة للتسجيل إلى 376 مرشحاً ومرشحة (بعد تنازل 6 مرشحين) حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم العاشر والأخير 23 مرشحاً، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث 3 مرشحات.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى قفل أيام التسجيل العشرة 349 مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحات 27 سيدة.

وتقدم في الدائرة الأولى 6 مرشحين، منهم 5 مرشحين من الذكور وأخرى من الإناث ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم العاشر 53 مرشحاً من بيهم 3 مرشحات، فيما تقدم 8 مرشحين ذكور في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 67 مرشحاً ومرشحة من بينهم 7 سيدات، في حين تقدم مرشحان ذكور في الدائرة الثالثة لليوم التاسع والأخير ، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم العاشر 56 مرشحاً ومرشحة من بينهم 9 مرشحات، وتقدم 6 مرشحين ومرشحات في الدائرة الرابعة منهم 5 مرشحين من الذكور، ومرشحة واحدة من الإناث ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة الرابعة حتى نهاية اليوم العاشر والأخير 99 مرشحاً ومرشحة من بينهم 5 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم العاشر 4 مرشحين ومرشحات، منهم 3 مرشحين من الذكور ومرشحة واحدة ، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 101 مرشح ومرشحة من بينهم 3 مرشحات .

وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 376 مرشحاً ومرشحة من بينهم 27 سيدة بعد تنازل 6 مرشحين.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم العاشر والأخير النائب السابق د. عبد الرحمن الجيران.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي لليوم الأربعاء السابع من سبتمبر المقبل.