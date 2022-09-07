أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المستشار جمال الجلاوي، أن الوزارة قد انتهت من إجراءات صرف مكافأة المشاركين في العملية الانتخابية للمجلس البلدي 2022 المستحقين لها وسيتم تحويلها لحسابات الموظفين في القريب العاجل .

وفي هذا الشأن افاد وزير العدل انه بمجرد صدور موافقة مجلس الخدمة المدنية الموقر على صرف فئات المكافأة المقترحة لأعضاء السلطة القضائية وموظفي وزارة العدل المشاركين في العملية الانتخابية فقد تم توجيه قطاع الشؤون الإدارية والمالية بسرعة انهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية المطلوبة لإنجاز عمليه صرف المكافأة وعلى ضوء ذلك قام القطاع بإعداد القرارات الخاصة بذلك وتم اعتمادها من وكيل الوزارة عمر الشرقاوي وجاري انهاء إجراءات التحويل لحسابات المستحقين لهذه المكافأة في الأيام القليلة القادمة .

كما اعرب الجلاوي عن سعادته بإنهاء إجراءات الصرف تقديرا لجهود أعضاء السلطة القضائية وموظفي وزارة الوزارة الذين تحملوا الأعباء وبذلوا المزيد من الوقت والجهد لإنجاز هذه المهام، متمنيا التوفيق لجميع العاملين بالوزارة.