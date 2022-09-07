عاطف رمضان
قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة مـن الضاحية الثانية في القسائم الحكومية جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 230 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 25 نوفمبر 2002 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس 8 سبتمبر 2022 و الاحد 11 سبتمبر 2022 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022 .
واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في هذه المواعيد ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
واشارت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن "المؤسسة" ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الإحتياط.
ولفتت الى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.
وفيما يلي الاسماء :
0001 سامي محمد خلف الدريبان
0002 فالح فهد عبيد فهد
0003 سالم محمد عبدالله الكندري
0004 ضيدان دغيم شافى علوش
0005 مسفر فهد محمد العجمي
0006 فارس هابس بهيشان المطيري
0007 حمود عبدالله عيد الديحانى
0008 سعد فهيد محمد العجمى
0009 مشارى عبدالله راشد الطرموم
0010 محمد مبارك مساعد الرشيدى
0011 فهاد عبدالله فهاد العجمى
0012 نايل محسن على العنزى
0013 علي عبدالرضا علي عبدالله
0014 نشمى حمدان فالح العازمى
0015 حسين احمد علي حسين السلطان
0016 سعد مطلق جمعان بوسمري
0017 حمود صالح محمد الفهد
0018 انور جديع رشيد الوشيتان
0019 خالد محمد عبدالرحمن الحبيب
0020 احمد محمد صالح الفهد
0021 محمد سعد محمد المبايع
0022 محمد عبدالله عيسي صوار
0023 محمد على عجيل الشمرى
0024 محمد وادي راشد الفضلي
0025 مشاري منصور محمد السهلي
0026 فاضل عبد الله حسن المحمد
0027 فهد عبدالله فهد العجمى
0028 عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف العبدالله
0029 نايف احمد اسماعيل الكندرى
0030 سعود عفاس سعود الشحومي
0031 محمد فهد ناصر مطلق المطيرى
0032 بندر رزين فهد العتيبي
0033 عبدالله سعد مبارك ابو حيمد
0034 هادي حمدان فالح رومي العازمي
0035 باسل ناصر ابراهيم الحوطي
0036 مشارى مرشد براك صقر
0037 خالد نهار ثامر مرزوق
0038 جابر سعد نمر عوده
0039 حسين على درويش قاسم
0040 فهد ناجي دغش مناحي المطيري
0041 نايف عبدالله مطلق المطيري
0042 سعد احمد اسماعيل محمد الكندرى
0043 عبدالله احمد عبدالرحمن الراشد
0044 بدريه محمد العسكرى وشقيقتها
0045 مطلق محمد عدس النمران
0046 عبد الله عيسى يحيى العتال
0047 منال احمد خلف الشطى
0048 خالد عنيزان ناصر العجمي
0049 بداح زيد محمد بداح
0050 وصل الله خليفه سند المطيرى
0051 هشام عبدالله محمد عبدالله احمد
0053 مشعل جابر سمير العدواني
0054 احمد مطلق جريد المطيرى
0055 حمد راشد مضحى السليمانى
0056 جراح فواز محمد خلف العنزى
0057 سعد عبدالله عيسى الفودرى
0058 حمد نايف حمد الديحانى وأخيه
0059 فالح محمد عبدالله العجمى
0060 فهد حمود حران الحربى
0061 منصور فاضل منصور العجمي
0062 مبارك راشد فالح العازمى
0063 بدر سويد قطيم الحربي
0064 فواز حمود سارى المطيري
0065 سكينه رضا علي النجار وابنائها
0066 مشعل حمود شجاع العتيبى
0067 راشد عبدالله محمد العجمي
0068 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان
0069 عيد عفاس دهيم الدوسري
0070 محمد متلع مطلق العدوانى
0071 محمود نابي سعد الرشيدي
0072 مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي
0073 بدر عايض مبارك دعيج
0074 عبدالله ماجد فواز المطيري
0075 راشد مريخان سعد العجمى
0076 فلاح ناصر حميدي الهاجري
0077 فهد راجح عبدالله البوص
0078 عبدالله سعيد رباح العتيبي
0079 حسين مشعل علي المطيري
0080 بدر مطلق غازي الرشيدى
0081 احمد عبدالله احمد الزايد
0082 حسين عبدالله على الكندري
0083 سميران حثلان مبارك الرشيدي
0084 بدر مزيد فرج الديحاني
0085 صالح معتق صالح المطيري
0086 محمد فلاح سعد سعيد
0087 نواف ضاري براك غانم الشمري
0088 مشعل نايف عبدالله الحربي
0089 محمد مبارك ناصر الجيماز
0090 مشعل محمد مزيد الزايد
0091 محمد سامي عبدالله الشرف
0092 مضحي امهدي مضحي الرشيدي
0093 جاسم محمد حاجي عبدالله
0094 فيصل محمد عبدالله الرشيدي
0095 جزاع فليح حمود الصويلح
0096 سالم محمد فهد العتيبي
0097 خلف غازي خلف الشمري
0098 حزام نومان حويل العازمي
0099 على عبدالرسول محمود بوشهري
0100 فهد سعود سعد الصواغ
0101 سعد محمد عبدالله الدوسري
0102 سعود عبدالعزيز حافظ العبدالله
0103 تركي دهام تركي الشمري
0104 راشد يعقوب يوسف الراشد
0105 علي عبدالله محمد الكندري
0106 محمد علي شبيب السهلي
0107 سلطان عيسي سلطان السهلي
0108 عبدالله قبلان داثان العازمي
0109 يوسف رضا علي حسين
0110 فهد غانم غزاي المطيري
0111 فهد عادل عباد مكي
0112 عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي
0113 موسى احمد موسى عبيدان
0114 سعد غانم سعيد العماني
0115 عيسى ذريان فارس العنزى
0116 بدر صباح صالح الهران
0117 محمد جاسم طاهر الشمالي
0118 سعد محسن مجول العجمي
0119 احمد سعود فهيد المرشاد
0120 مبارك محمد مبارك المجيبل
0121 جازع رفاع لافي المطيري
0122 بدر ناصر مزيد المزيد
0123 خالد مسلم حمود الهديه
0124 جاسم محمد مبرك العازمي
0125 مبارك خالد مبارك الصباح
0126 مشاري عبدالعزيز حمد الهدلق
0127 بصيص علي هديان العجمي
0128 فهد سعد سالم العجمي
0129 محمد سعد سالم العجمي
0130 مطلق حمدي مطلق زيد المطيري
0131 فواز فهد غانم الفهد
0132 ناصر عواد ربيح العتيبي
0133 عادل راشد سند العازمي
0134 صالح فايز عبدالله العتيبي
0135 عيد عايض حباب باتل
0136 نواف سمير فارع المطيري
0137 سامر جاسم عبدالله المرطه
0138 عبيد العتيبي عبيد المطيري
0139 سلمان علي حيدر عبدالله
0140 محمد على مهنا العدواني
0141 مشعل سعد مجبل العنزي
0142 محمد حميد محمد العنزى
0143 خالد فهد محمد العازمي
0144 احمد عايد خميس العنزي
0145 حسن مبارك حامد العازمى
0146 خالد حمود منصور الخالدي
0147 علي سلمان علي البندري
0148 سعد عبدالهادي محمد القحطاني
0149 مجبل عوض فالح المطيري
0150 ابراهيم سعود زيد المطيري
0151 مساعد مبارك شطيط العازمي
0152 محمد يعقوب يوسف سعدالله
0153 خالد مناحي علي الدواس
0154 اسحق احمد علي عباس
0155 سليمان عبدالله داود الزامل
0156 محمد صالح عبدالله الحمد
0157 احمد محمد احمد يوسف
0158 خالد جزا شجاع العتيبي
0159 عبدالرحمن محمد محسن العجمى
0160 ناصر عيد سيف الرومي
0161 خالد عبدالرحمن عبدالرحيم الكندري
0162 ناصر مجبل محمد الرشيدي
0163 صالح سعد رشيدان المطيري
0164 فايز مشل صنيتان المطيري
0165 راشد محمد راشد العويهان العنزي
0166 احمد سليمان عليان على الرشيدى
0167 منصور ناصر حمود الهاجرى
0168 شنيف غاطى شنيف المطيرى
0169 عادل لافي محمد العميري العازمي
0170 فلاح مطلق عوض الرشيدي
0171 فهد خالد فيصل الهيلم العجمي
0172 عمر غربي عمر الشمري
0173 خالد عبدالهادي عبداللطيف البقيشي العبدولي
0174 خالد نزال ضيدان الرشيدي
0175 احمد جمعه ساير الظفيرى
0176 مبارك علي سريع العازمي
0177 ابراهيم يوسف حسن الجاركى
0178 طلال موسى مسعود البناى
0179 حمد عبدالله محمد العجمي
0180 بندر ناصر صبيح الشمري
0181 مشعل احمد عبدالعزيز المسفر
0182 سلمان سالم سليمان الدوسري
0183 مساعد يحي مهنا الرشيدي
0184 فواز عبدالله سحمى المطيري
0185 ناصر عبدالرحمن محمد العجمي
0186 ناصر كميخ نايف المطيري
0187 خالد سالم عايش الرشيدي
0188 نواف بدر عليان المطيري
0189 طلال جزاء مطلق العتيبى
0190 جراح حماد حمود المطيري
0191 خالد مسيعيد ناشي الرشيدي
0192 محمد رفاعي سعد العازمى
0193 عبدالكريم تركى رباح المطيرى
0194 سالم فالح علي العازمي
0195 خميس حماد خميس العجمى
0196 ناصر جعفر راشد الهاجري
0197 حماد حليس حماد الدوسري
0198 فلاح عادل عبدالله الفلاح
0199 اسمير عقيل بدر الخالدي
0200 مساعد علي حسن محمد علي
0201 يعقوب يوسف حبيب القلاف
0202 احمد عبدالله اسحاق كمشاد
0203 جابر محمد اسماعيل المقصيد
0204 محمد ناصر جابر المري
0205 مشعل سالم مطر الظاهر
0206 عدنان حميد علي البكر
0207 نائل عبدالله حمد الهين
0208 خالد عيسى على الديهان
0209 عبدالله كامل برغش محسن الضفيري
0210 يعقوب عبدالعزيز عبدالعزيز احمد
0211 خالد سعد حجي الرشيدي
0212 فهد رجعان مداد القوزانى
0213 سعد حمدي حمود هضيبان
0214 لافى مطلق صنت المطيرى
0215 جابر تركى معدى العتيبى
0216 هادي مبارك سالم العجمي
0217 اسامه احمد حسن البصرى
0218 عبدالله يوسف احمد سعود البعيجان
0219 عامر عويضه مبارك العجمى
0220 حسن فيصل عبدالحميد الرامزي
0221 خالد سيف مبارك الميع العازمي
0222 يوسف عبدالله مبارك العازمي
0223 ناصر سلمان عامر العتيبي
0224 فراج محسن سالم العجمي
0225 عبدالله ابراهيم محمد الخليفى
0226 نايف مشخص صالح الرشيدي
0227 نواف سعد عوض المطيري
0228 فايز مزبن دعسان المطيرى
0229 علي مبارك محمد العجمي
0230 نايف صغير مطلق الشمري