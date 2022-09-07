عاطف رمضان

قالت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة مـن الضاحية الثانية في القسائم الحكومية جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 230 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 25 نوفمبر 2002 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس 8 سبتمبر 2022 و الاحد 11 سبتمبر 2022 و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 و اجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 14 سبتمبر 2022 .

واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحاً في هذه المواعيد ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

واشارت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن "المؤسسة" ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الإحتياط.

ولفتت الى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة.

وفيما يلي الاسماء :

0001 سامي محمد خلف الدريبان

0002 فالح فهد عبيد فهد

0003 سالم محمد عبدالله الكندري

0004 ضيدان دغيم شافى علوش

0005 مسفر فهد محمد العجمي

0006 فارس هابس بهيشان المطيري

0007 حمود عبدالله عيد الديحانى

0008 سعد فهيد محمد العجمى

0009 مشارى عبدالله راشد الطرموم

0010 محمد مبارك مساعد الرشيدى

0011 فهاد عبدالله فهاد العجمى

0012 نايل محسن على العنزى

0013 علي عبدالرضا علي عبدالله

0014 نشمى حمدان فالح العازمى

0015 حسين احمد علي حسين السلطان

0016 سعد مطلق جمعان بوسمري

0017 حمود صالح محمد الفهد

0018 انور جديع رشيد الوشيتان

0019 خالد محمد عبدالرحمن الحبيب

0020 احمد محمد صالح الفهد

0021 محمد سعد محمد المبايع

0022 محمد عبدالله عيسي صوار

0023 محمد على عجيل الشمرى

0024 محمد وادي راشد الفضلي

0025 مشاري منصور محمد السهلي

0026 فاضل عبد الله حسن المحمد

0027 فهد عبدالله فهد العجمى

0028 عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف العبدالله

0029 نايف احمد اسماعيل الكندرى

0030 سعود عفاس سعود الشحومي

0031 محمد فهد ناصر مطلق المطيرى

0032 بندر رزين فهد العتيبي

0033 عبدالله سعد مبارك ابو حيمد

0034 هادي حمدان فالح رومي العازمي

0035 باسل ناصر ابراهيم الحوطي

0036 مشارى مرشد براك صقر

0037 خالد نهار ثامر مرزوق

0038 جابر سعد نمر عوده

0039 حسين على درويش قاسم

0040 فهد ناجي دغش مناحي المطيري

0041 نايف عبدالله مطلق المطيري

0042 سعد احمد اسماعيل محمد الكندرى

0043 عبدالله احمد عبدالرحمن الراشد

0044 بدريه محمد العسكرى وشقيقتها

0045 مطلق محمد عدس النمران

0046 عبد الله عيسى يحيى العتال

0047 منال احمد خلف الشطى

0048 خالد عنيزان ناصر العجمي

0049 بداح زيد محمد بداح

0050 وصل الله خليفه سند المطيرى

0051 هشام عبدالله محمد عبدالله احمد

0053 مشعل جابر سمير العدواني

0054 احمد مطلق جريد المطيرى

0055 حمد راشد مضحى السليمانى

0056 جراح فواز محمد خلف العنزى

0057 سعد عبدالله عيسى الفودرى

0058 حمد نايف حمد الديحانى وأخيه

0059 فالح محمد عبدالله العجمى

0060 فهد حمود حران الحربى

0061 منصور فاضل منصور العجمي

0062 مبارك راشد فالح العازمى

0063 بدر سويد قطيم الحربي

0064 فواز حمود سارى المطيري

0065 سكينه رضا علي النجار وابنائها

0066 مشعل حمود شجاع العتيبى

0067 راشد عبدالله محمد العجمي

0068 عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان

0069 عيد عفاس دهيم الدوسري

0070 محمد متلع مطلق العدوانى

0071 محمود نابي سعد الرشيدي

0072 مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي

0073 بدر عايض مبارك دعيج

0074 عبدالله ماجد فواز المطيري

0075 راشد مريخان سعد العجمى

0076 فلاح ناصر حميدي الهاجري

0077 فهد راجح عبدالله البوص

0078 عبدالله سعيد رباح العتيبي

0079 حسين مشعل علي المطيري

0080 بدر مطلق غازي الرشيدى

0081 احمد عبدالله احمد الزايد

0082 حسين عبدالله على الكندري

0083 سميران حثلان مبارك الرشيدي

0084 بدر مزيد فرج الديحاني

0085 صالح معتق صالح المطيري

0086 محمد فلاح سعد سعيد

0087 نواف ضاري براك غانم الشمري

0088 مشعل نايف عبدالله الحربي

0089 محمد مبارك ناصر الجيماز

0090 مشعل محمد مزيد الزايد

0091 محمد سامي عبدالله الشرف

0092 مضحي امهدي مضحي الرشيدي

0093 جاسم محمد حاجي عبدالله

0094 فيصل محمد عبدالله الرشيدي

0095 جزاع فليح حمود الصويلح

0096 سالم محمد فهد العتيبي

0097 خلف غازي خلف الشمري

0098 حزام نومان حويل العازمي

0099 على عبدالرسول محمود بوشهري

0100 فهد سعود سعد الصواغ

0101 سعد محمد عبدالله الدوسري

0102 سعود عبدالعزيز حافظ العبدالله

0103 تركي دهام تركي الشمري

0104 راشد يعقوب يوسف الراشد

0105 علي عبدالله محمد الكندري

0106 محمد علي شبيب السهلي

0107 سلطان عيسي سلطان السهلي

0108 عبدالله قبلان داثان العازمي

0109 يوسف رضا علي حسين

0110 فهد غانم غزاي المطيري

0111 فهد عادل عباد مكي

0112 عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي

0113 موسى احمد موسى عبيدان

0114 سعد غانم سعيد العماني

0115 عيسى ذريان فارس العنزى

0116 بدر صباح صالح الهران

0117 محمد جاسم طاهر الشمالي

0118 سعد محسن مجول العجمي

0119 احمد سعود فهيد المرشاد

0120 مبارك محمد مبارك المجيبل

0121 جازع رفاع لافي المطيري

0122 بدر ناصر مزيد المزيد

0123 خالد مسلم حمود الهديه

0124 جاسم محمد مبرك العازمي

0125 مبارك خالد مبارك الصباح

0126 مشاري عبدالعزيز حمد الهدلق

0127 بصيص علي هديان العجمي

0128 فهد سعد سالم العجمي

0129 محمد سعد سالم العجمي

0130 مطلق حمدي مطلق زيد المطيري

0131 فواز فهد غانم الفهد

0132 ناصر عواد ربيح العتيبي

0133 عادل راشد سند العازمي

0134 صالح فايز عبدالله العتيبي

0135 عيد عايض حباب باتل

0136 نواف سمير فارع المطيري

0137 سامر جاسم عبدالله المرطه

0138 عبيد العتيبي عبيد المطيري

0139 سلمان علي حيدر عبدالله

0140 محمد على مهنا العدواني

0141 مشعل سعد مجبل العنزي

0142 محمد حميد محمد العنزى

0143 خالد فهد محمد العازمي

0144 احمد عايد خميس العنزي

0145 حسن مبارك حامد العازمى

0146 خالد حمود منصور الخالدي

0147 علي سلمان علي البندري

0148 سعد عبدالهادي محمد القحطاني

0149 مجبل عوض فالح المطيري

0150 ابراهيم سعود زيد المطيري

0151 مساعد مبارك شطيط العازمي

0152 محمد يعقوب يوسف سعدالله

0153 خالد مناحي علي الدواس

0154 اسحق احمد علي عباس

0155 سليمان عبدالله داود الزامل

0156 محمد صالح عبدالله الحمد

0157 احمد محمد احمد يوسف

0158 خالد جزا شجاع العتيبي

0159 عبدالرحمن محمد محسن العجمى

0160 ناصر عيد سيف الرومي

0161 خالد عبدالرحمن عبدالرحيم الكندري

0162 ناصر مجبل محمد الرشيدي

0163 صالح سعد رشيدان المطيري

0164 فايز مشل صنيتان المطيري

0165 راشد محمد راشد العويهان العنزي

0166 احمد سليمان عليان على الرشيدى

0167 منصور ناصر حمود الهاجرى

0168 شنيف غاطى شنيف المطيرى

0169 عادل لافي محمد العميري العازمي

0170 فلاح مطلق عوض الرشيدي

0171 فهد خالد فيصل الهيلم العجمي

0172 عمر غربي عمر الشمري

0173 خالد عبدالهادي عبداللطيف البقيشي العبدولي

0174 خالد نزال ضيدان الرشيدي

0175 احمد جمعه ساير الظفيرى

0176 مبارك علي سريع العازمي

0177 ابراهيم يوسف حسن الجاركى

0178 طلال موسى مسعود البناى

0179 حمد عبدالله محمد العجمي

0180 بندر ناصر صبيح الشمري

0181 مشعل احمد عبدالعزيز المسفر

0182 سلمان سالم سليمان الدوسري

0183 مساعد يحي مهنا الرشيدي

0184 فواز عبدالله سحمى المطيري

0185 ناصر عبدالرحمن محمد العجمي

0186 ناصر كميخ نايف المطيري

0187 خالد سالم عايش الرشيدي

0188 نواف بدر عليان المطيري

0189 طلال جزاء مطلق العتيبى

0190 جراح حماد حمود المطيري

0191 خالد مسيعيد ناشي الرشيدي

0192 محمد رفاعي سعد العازمى

0193 عبدالكريم تركى رباح المطيرى

0194 سالم فالح علي العازمي

0195 خميس حماد خميس العجمى

0196 ناصر جعفر راشد الهاجري

0197 حماد حليس حماد الدوسري

0198 فلاح عادل عبدالله الفلاح

0199 اسمير عقيل بدر الخالدي

0200 مساعد علي حسن محمد علي

0201 يعقوب يوسف حبيب القلاف

0202 احمد عبدالله اسحاق كمشاد

0203 جابر محمد اسماعيل المقصيد

0204 محمد ناصر جابر المري

0205 مشعل سالم مطر الظاهر

0206 عدنان حميد علي البكر

0207 نائل عبدالله حمد الهين

0208 خالد عيسى على الديهان

0209 عبدالله كامل برغش محسن الضفيري

0210 يعقوب عبدالعزيز عبدالعزيز احمد

0211 خالد سعد حجي الرشيدي

0212 فهد رجعان مداد القوزانى

0213 سعد حمدي حمود هضيبان

0214 لافى مطلق صنت المطيرى

0215 جابر تركى معدى العتيبى

0216 هادي مبارك سالم العجمي

0217 اسامه احمد حسن البصرى

0218 عبدالله يوسف احمد سعود البعيجان

0219 عامر عويضه مبارك العجمى

0220 حسن فيصل عبدالحميد الرامزي

0221 خالد سيف مبارك الميع العازمي

0222 يوسف عبدالله مبارك العازمي

0223 ناصر سلمان عامر العتيبي

0224 فراج محسن سالم العجمي

0225 عبدالله ابراهيم محمد الخليفى

0226 نايف مشخص صالح الرشيدي

0227 نواف سعد عوض المطيري

0228 فايز مزبن دعسان المطيرى

0229 علي مبارك محمد العجمي

0230 نايف صغير مطلق الشمري