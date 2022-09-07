قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو، إن حكومة بلاده تحقق في سبب تعطل الخدمات عبر الإنترنت بما في ذلك احتمال وقوع هجوم إلكتروني من قبل قراصنة موالين لروسيا.



وأضاف ماتسونو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن 23 موقعا إلكترونيا تديرها أربع وزارات ووكالات قد تعطلت لكن الخدمات استؤنفت خلال الليل، لافتا إلى أنه لم يتم تأكيد أي تسرب للمعلومات أو مشاكل أخرى حتى الآن.



وأشار إلى أن قراصنة موالين لروسيا ربما قاموا بغمر المواقع بكميات هائلة من البيانات فيما يعرف باسم هجوم "دي دوس"، مؤكدا أن الحكومة مستعدة بسرعة لإصلاح أي خلل في نظام البيانات الخاص بها.



وقد منعت الاضطرابات وصول الجمهور إلى بعض مواقع الحكومة اليابانية.. ونشرت مجموعة قراصنة موالية لروسيا تدعى "كيلنت" رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تعلن مسئوليتها عن الهجوم.