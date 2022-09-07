تعتبر الصين أكبر سوق في العالم للروبوتات الصناعية، حيث وصل إنتاجها إلى حوالي 366 ألف وحدة في عام 2021، بزيادة 10 أضعاف عن عام 2015، حسبما قال قوه شو قانغ، المسؤول بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي.



ويغطي تطبيق الروبوت الصناعي 60 فئة صناعية من الاقتصاد الوطني. وفي عام 2021، تجاوزت كثافة تصنيع الروبوتات 300 وحدة لكل 10000 شخص، أي حوالي 13 مرة أكثر من عام 2012.



وتستخدم روبوتات الخدمات على نطاق واسع في مجالات مثل تقديم الطعام والتعليم والرعاية الطبية والخدمات اللوجستية. وحاليا، هناك أكثر من 439000 شركة مرتبطة بالروبوتات الخدمية في الصين، من بينها أكثر من 79000 شركة مسجلة حديثا في الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، وفقا لمزود المعلومات، شركة "تيانيانتشا".



وقال قوه إن المستوى التكنولوجي لصناعة الروبوتات في الصين قد تحسن بشكل أكبر، مضيفا أنه تم إحراز تقدم في البحث والتطوير للمكونات الأساسية بما في ذلك مخفضات السرعة الدقيقة، وأجهزة التحكم الذكية وأنظمة التشغيل في الوقت الحقيقي.



وأوضح قوه أن الوزارة ستعمل على تحسين المعايير وأنظمة الاختبار والشهادات، وتعزيز الجهود لتقوية نقاط الضعف في المواد الخاصة والمكونات الأساسية وتكنولوجيا المعالجة، ودفع الأعمال عالية الجودة، وخلق بيئة سليمة لصناعة الروبوتات