قال مراقب المحطات في إدارة الارصاد الجوية ضرار العلي إن البلاد تشهد هذه الأيام طقسا حارا ورطبا في المناطق الساحلية وأغلب المناطق السكنية وقد تلامس نسبة الرطوبة 100 بالمئة وقد تؤدي لانخفاض الرؤية الافقية بسبب الضباب الخفيف خصوصا على السواحل والمناطق الزراعية.



وأضاف العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أنه في هذه الفترة من كل عام يؤثر ضعف وتفكك منخفض الهند الموسمي على المنطقة خلال فصل الصيف وتكون الرياح السائدة شرقية وجنوبية شرقية تؤدي الى ارتفاع الرطوبة النسبية.



وتوقع أن تستمر الرطوبة الى يوم الجمعة المقبل وتقل تدريجيا يوم السبت مع تحول الرياح الى شمالية غربية على المناطق الغربية ورياح متقلبة الاتجاه ليكون الطقس شديد الحرارة على المناطق الغربية ورطبا نسبيا خاصة على البحر والمناطق الساحلية.



وأشار الى وجود فرص لامطار خفيفة متفرقة يوم غد الخميس تقل فرصتها يوم الجمعة.