

أسامة أبو السعود



أعلن وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي أن وزارة العدل قد انتهت من إجراءات صرف مكافأة المشاركين في العملية الانتخابية للمجلس البلدي 2022 المستحقين لها وسيتم تحويلها إلى حسابات الموظفين في القريب العاجل.



وأشار وزير العدل الى أنه بمجرد صدور موافقة مجلس الخدمة المدنية على صرف فئات المكافأة المقترحة لأعضاء السلطة القضائية وموظفي وزارة العدل المشاركين في العملية الانتخابية فقد تم توجيه قطاع الشؤون الإدارية والمالية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية المطلوبة لإنجاز عملية صرف المكافأة، وعلى ضوء ذلك قام القطاع بإعداد القرارات الخاصة بذلك وتم اعتمادها من وكيل الوزارة عمر الشرقاوي وجار انهاء إجراءات التحويل لحسابات المستحقين لهذه المكافأة في الأيام القليلة المقبلة.



وأعرب الجلاوي عن سعادته بإنهاء إجراءات الصرف تقديرا لجهود السادة أعضاء السلطة القضائية وموظفي الوزارة الذين تحملوا الأعباء وبذلوا المزيد من الوقت والجهد لإنجاز هذه المهام، متمنيا التوفيق لجميع العاملين بالوزارة.