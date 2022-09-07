نجري 4 جراحات بالأسبوع و16 في الشهر ونحو 180 حالة سنوياً

نسب انتشاره في المجتمع تصل إلى 1700 حالة لكل 100000 شخص في كل الأعمار

تزداد الحالات كلما تقدم العمر وأكثرها تُشخَّص بين 40 إلى 59 سنة

كشف اختصاصي أول جراحة عامة ومناظير وسمنة بمستشفى الصباح د.محمد السليمي عن نجاح عملية فتق أربي كبير جدا وغير مباشر واصل إلى الخصية لمريض يبلغ من العمر 17 عاما، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالة لا نراها كثيرا، وتعتبر نادرة لأن أغلب «الفتوق» في الصغار تكون أكثر أثناء الولادة، ويصلح خلال سنة.



جاء ذلك في تصريح صحافي للدكتور السليمي أكد فيه أن العملية تمت باستخدام المنظار، كما تم عمل شبكة للمريض.



وأضاف أن قسم الجراحة العامة والمناظير يجري نحو 4 فتوق أربية بالأسبوع، ونصل إلى نحو 16 حالة في الشهر، وفي السنة نحو 180 حالة، موضحا أن نسب نجاح هذه الحالات نحو 99%.



وعن نسب انتشار الفتق الأربي في المجتمع، قال السليمي إن هناك نحو 1700 حالة لكل 100000 شخص في كل الأعمار، تصل إلى 4000 حالة لكل 100000 شخص فوق 45 سنة، أي أن الحالات تزيد كلما تقدم العمر، منوها إلى أن أكثر الحالات تشخص بين 40 إلى 59 سنة.



وتابع أن إصابة الذكور بالفتق الأربي تكون أكثر 8 مرات مقارنة بالإناث.



ونصح السليمي مرضى الفتق الأربي بتجنب السمنة، وإجراء عمليات لخفض الوزن إذا لزم الأمر ولم يستطيعوا السيطرة على أوزانهم، كذلك لابد من تجنب الإمساك، وضرورة معالجة مشكلات البول كتضخم البروستاتا، وتجنب حمل أثقال، أما إذا لزم الأمر بمسألة التمرينات الرياضية، فلابد من استشارة طبيب مختص لتنظيم عمليات التمرين والتدريب، وكذلك لابد من تجنب التدخين لأنه يسبب الكحة ما يسبب خطرا على الفتق.



وتابع السليمي نصائحه بضرورة تركيز مرضى الفتق الأربي على تناول أطعمة غنية بالألياف مثل الفواكه والخضراوات، وتناول الأكل الصحي بصفة عامة.