فعالية تُقرِّب الطفل من الطبيعة وتحسن صحة رئتيه



أفادت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي بأن تقريب الأطفال من المساحات الخضراء أثناء نموهم يمكن أن يحسن صحة الرئة لديهم. وجد البحث أن وظائف الرئة لدى الأطفال تتحسن إذا زاد تعرضهم للنباتات القريبة من منازلهم في السنوات العشر الأولى من العمر.



يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تدعم فكرة انتقال العائلات إلى مناطق أكثر اخضرارا، ولكنها تبرز أيضا الحاجة إلى إنشاء المزيد من المساحات الخضراء في المناطق الحضرية.



قال د.كيروز الميدا: «تشير أبحاثنا إلى أنه كلما كانت البيئة أكثر خضرة، كان ذلك أفضل، هذه التحسينات متواضعة عند نحو 2%. ومع ذلك، إذا نظرنا إلى السكان ككل، فإن جعل أحياءنا أكثر اخضرارا يمكن أن يكون له تأثير كبير».



وأردف كيروز الميدا: نظرنا إلى عوامل مثل النشاط البدني وتلوث الهواء، ولكن العلاقة بين وظائف الرئة والاقتراب من المساحات الخضراء ظلت قائمة، حتى بعد أن أخذنا ذلك في الحسبان، ويمكن أيضا أن يؤدي الاقتراب من الطبيعة إلى تقليل التوتر، وتحسين الحالة البدنية، الصحة أو قد يكون لها تأثير إيجابي على ميكروبيوم الأطفال، مجتمع البكتيريا المختلفة التي تعيش في أجسامنا.



نظر الباحثون أيضا في مدى قرب عيش الأطفال من الأنهار أو البحر، ما يسمى بـ «الفضاء الأزرق» لكنهم لم يجدوا أي صلة بصحة رئة الأطفال. ومع ذلك في هذه الدراسة، كان أقل من 1% من الأطفال يعيشون في نطاق 800 متر من الفضاء الأزرق، لذلك لا يمكن استبعاد وجود ارتباط لمسافات أقصر.



وأضاف د.كيروز الميدا: «يعزز هذا البحث الأدلة الداعمة لفوائد المساحات الخضراء على صحة الجهاز التنفسي، قد يكون الانتقال إلى مناطق أكثر اخضرارا استراتيجية ممكنة لتحسين وظائف رئة الأطفال. ومع ذلك، غالبا ما تملي أسعار المنازل مكان سكن العائلات، ولا يستطيع الكثير منهم تحمل ثمن العيش في أحياء أكثر خضرة».



تقول البروفيسورة مارييل بيجننبورغ، رئيسة جمعية طب الأطفال في الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي، التي لم تشارك في البحث: نحن نعلم أن الطفولة المبكرة هي وقت حاسم لنمو الرئتين وتطورهما، وأن بيئة الطفل والهواء الذي يتنفسه يمكن أن يكون لهما تأثير على صحة رئتيه لبقية حياته.

المصدر: «ميديكال إكسبريس»

