أي فئات ينصح بعدم تناولها اللحوم؟



تنصح د.إيرينا بيساريفا، اخصائية التغذية، الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي بعدم تناول اللحوم، بالإضافة إلى الذين يعانون من مشكلات معوية، وتقول: «لا ينصح من يعاني من أمراض التمثيل الغذائي بتناول اللحوم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، فإذا كانت الكلى لا تعمل بصورة طبيعية، وغير قادرة على إفراز حامض البوليك، فإنه سيؤثر سلبا في الحالة الصحية للجسم، لذلك عليهم توخي الحذر والاهتمام بنظامهم الغذائي».



وتضيف: كما أن بعض أنواع اللحوم تشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في دمهم وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وتقول: «لا ينصح هؤلاء الأشخاص بتناول اللحوم الدهنية، بل عليهم تناول لحم الديك الرومي والدجاج ولحم البقر الخالي من الدهون فقط».

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»

