الدوحة - فريد عبدالباقي



شدد العربي من قبضته على صدارة الدوري القطري بعد أن حقق فوزا كاسحا على السيلية بنتيجة 5-1، في افتتاح مباريات الجولة السادسة من المسابقة، اذ سجل خماسية العربي، عبدالعزيز الأنصاري (17)، والسوري عمر السومة (48 و60)، والتونسي يوسف المساكني (50 و82)، فيما سجل السيلية هدفه الوحيد بواسطة السويدي سيرجيو كارلوس في الدقيقة الثامنة، وبهذه النتيجة، حافظ العربي على الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما بقي السيلية بالمركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.



وفي مباراة أخرى، فجر الشمال مفاجأة من العيار الثقيل عندما ألحق بالسد حامل اللقب الهزيمة الثانية له هذا الموسم، حيث نجح في قلب تأخره بهدف والعودة بقوة وتسجيل هدفين، اذ بادر السد بالتسجيل عن طريق لاعبه الغاني أندريه آيو في الدقيقة السابعة، وانتفض الشمال وسجل هدفين عن طريق العراقي أمجد عطوان والأردني علي علوان في الدقيقتين (20 و34)، وبهذا الانتصار رفع الشمال رصيده إلى 9 نقاط، فيما تجمد رصيد السد عند 7 نقاط.



بينما تعادل الغرافة وأم صلال بنتيجة 2-2، وبذلك رفع الغرافة رصيده إلى 9 نقاط، وأم صلال إلى 6 نقاط.



الرتوش الأخيرة لـ «سوبر لوسيل»



إلى ذلك، يختتم فريقا الزمالك المصري والهلال السعودي مساء اليوم تحضيراتهما استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما على كأس «سوبر لوسيل» التي ستقام في الـ9:00 مساء غد الجمعة، لتدشين ستاد لوسيل أكبر ملاعب مونديال قطر 2022 والذي يستضيف نهائي كأس العالم 18 ديسمبر المقبل.



وكانت بعثة ناديي الزمالك والهلال وصلتا بالأمس إلى الدوحة، استعدادا لمباراة الغد، حيث خاض الفريقان مرانا خفيفا مساء أمس، على أن يخوضا مساء اليوم المران الأخير.