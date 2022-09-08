يحيى حميدان



يبدو أن المثل القائل «المشاكل لا تأتي فرادى» ينطبق على حالة فريق الكرة بنادي التضامن قبل خوض لقاء الجهراء المقرر له غدا ضمن الجولة الثالثة من دوري «زين» الممتاز، حيث يعاني الفريق من الغيابات لأسباب متفرقة في خط الدفاع بالتحديد وهو ما يشكل قلقا بالغا للجهاز الفني بقيادة المدرب جمال القبندي.

ويغيب عن «العنيد» في مواجهة الجهراء كل من المدافع الغاني صامويل سارفو لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في المباراة الماضية أمام الكويت وهو ما يعني غيابه عن لقاء العربي في الجولة الرابعة أيضا، فيما يغيب المدافع الأيمن مشعل أديلم بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي وسيقوم بإجراء عملية جراحية الأسبوع المقبل، وتبدو مسألة غيابه لمدة 6 أشهر محسومة، وسيكون عبدالله مسامح خارج القائمة المستدعاة للمباراة لمعاناته من تمزق في العضلة الضامة وهو يحتاج إلى عدة أيام قبل أن يعود من جديد للتدريبات، فيما لن يشارك فيصل سعيد بعد تعرضه للإصابة في الركبة وحاجته للراحة والعلاج المكثف خلال الفترة المقبلة.

ويدرس الجهاز الفني الدفع بأحمد الفهد وعبدالرحمن ماهر في اللقاء لتعويض الغيابات قدر الإمكان.



ويحتل التضامن حاليا المركز التاسع قبل الأخير دون أي رصيد من النقاط أو حتى تسجيل أي هدف في مباراتيه الأوليين، بعد خسارته من السالمية 0-1 في الجولة الأولى ومن الكويت 0-2 في الجولة الثانية.