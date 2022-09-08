عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة السادسة من الضاحية الثانية في القسائم الحكومية جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 230 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 25 نوفمبر 2002 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس ويوم الاحد المقبل 11 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 12 سبتمبر، على أن يتم إجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 14 سبتمبر الجاري. واضافت المؤسسة ان على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الخبر الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في هذه المواعيد، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



واشارت الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن «المؤسسة» ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.



ونوهت الى أن المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



ولفتت الى انه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسماؤهم على هذه الدفعة، وفيما يلي أسماء المخصص لهم في هذه الدفعة:



سامي محمد خلف الدريبان



فالح فهد عبيد فهد



سالم محمد عبدالله الكندري



ضيدان دغيم شافي علوش



مسفر فهد محمد العجمي



فارس هابس بهيشان المطيري



حمود عبدالله عيد الديحاني



سعد فهيد محمد العجمي



مشاري عبدالله راشد الطرموم



محمد مبارك مساعد الرشيدي



فهاد عبدالله فهاد العجمي



نايل محسن علي العنزي



علي عبدالرضا علي عبدالله



نشمي حمدان فالح العازمي



حسين أحمد علي حسين السلطان



سعد مطلق جمعان بوسمري



حمود صالح محمد الفهد



انور جديع رشيد الوشيتان



خالد محمد عبدالرحمن الحبيب



أحمد محمد صالح الفهد



محمد سعد محمد المبايع



محمد عبدالله عيسي صوار



محمد علي عجيل الشمري



محمد وادي راشد الفضلي



مشاري منصور محمد السهلي



فاضل عبدالله حسن المحمد



فهد عبدالله فهد العجمي



عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف العبدالله



نايف أحمد اسماعيل الكندري



سعود عفاس سعود الشحومي



محمد فهد ناصر مطلق المطيري



بندر رزين فهد العتيبي



عبدالله سعد مبارك ابو حيمد



هادي حمدان فالح رومي العازمي



باسل ناصر ابراهيم الحوطي



مشاري مرشد براك صقر



خالد نهار ثامر مرزوق



جابر سعد نمر عوده



حسين علي درويش قاسم



فهد ناجي دغش مناحي المطيري



نايف عبدالله مطلق المطيري



سعد أحمد اسماعيل محمد الكندري



عبدالله أحمد عبدالرحمن الراشد



بدريه محمد العسكري وشقيقتها



مطلق محمد عدس النمران



عبدالله عيسى يحيى العتال



منال أحمد خلف الشطى



خالد عنيزان ناصر العجمي



بداح زيد محمد بداح



وصل الله خليفه سند المطيرى



هشام عبدالله محمد عبدالله أحمد



حامد مناور غنيم العازمي



مشعل جابر سمير العدواني



أحمد مطلق جريد المطيري



حمد راشد مضحي السليماني



جراح فواز محمد خلف العنزي



سعد عبدالله عيسى الفودري



حمد نايف حمد الديحاني وأخيه



فالح محمد عبدالله العجمي



فهد حمود حران الحربي



منصور فاضل منصور العجمي



مبارك راشد فالح العازمي



بدر سويد قطيم الحربي



فواز حمود ساري المطيري



سكينه رضا علي النجار وابنائها



مشعل حمود شجاع العتيبي



راشد عبدالله محمد العجمي



عبدالعزيز عبدالرضا عبدالله القطان



عيد عفاس دهيم الدوسري



محمد متلع مطلق العدواني



محمود نابي سعد الرشيدي



مشعل محمد حمد علي الشريم العازمي



بدر عايض مبارك دعيج



عبدالله ماجد فواز المطيري



راشد مريخان سعد العجمي



فلاح ناصر حميدي الهاجري



فهد راجح عبدالله البوص



عبدالله سعيد رباح العتيبي



حسين مشعل علي المطيري



بدر مطلق غازي الرشيدي



أحمد عبدالله أحمد الزايد



حسين عبدالله علي الكندري



سميران حثلان مبارك الرشيدي



بدر مزيد فرج الديحاني



صالح معتق صالح المطيري



محمد فلاح سعد سعيد



نواف ضاري براك غانم الشمري



مشعل نايف عبدالله الحربي



محمد مبارك ناصر الجيماز



مشعل محمد مزيد الزايد



محمد سامي عبدالله الشرف



مضحي امهدي مضحي الرشيدي



جاسم محمد حاجي عبدالله



فيصل محمد عبدالله الرشيدي



جزاع فليح حمود الصويلح



سالم محمد فهد العتيبي



خلف غازي خلف الشمري



حزام نومان حويل العازمي



علي عبدالرسول محمود بوشهري



فهد سعود سعد الصواغ



سعد محمد عبدالله الدوسري



سعود عبدالعزيز حافظ العبدالله



تركي دهام تركي الشمري



راشد يعقوب يوسف الراشد



علي عبدالله محمد الكندري



محمد علي شبيب السهلي



سلطان عيسي سلطان السهلي



عبدالله قبلان داثان العازمي



يوسف رضا علي حسين



فهد غانم غزاي المطيري



فهد عادل عباد مكي



عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي



موسى أحمد موسى عبيدان



سعد غانم سعيد العماني



عيسى ذريان فارس العنزي



بدر صباح صالح الهران



محمد جاسم طاهر الشمالي



سعد محسن مجول العجمي



أحمد سعود فهيد المرشاد



مبارك محمد مبارك المجيبل



جازع رفاع لافي المطيري



بدر ناصر مزيد المزيد



خالد مسلم حمود الهديه



جاسم محمد مبرك العازمي



مبارك خالد مبارك الصباح



مشاري عبدالعزيز حمد الهدلق



بصيص علي هديان العجمي



فهد سعد سالم العجمي



محمد سعد سالم العجمي



مطلق حمدي مطلق زيد المطيري



فواز فهد غانم الفهد



ناصر عواد ربيح العتيبي



عادل راشد سند العازمي



صالح فايز عبدالله العتيبي



عيد عايض حباب باتل



نواف سمير فارع المطيري



سامر جاسم عبدالله المرطه



عبيد العتيبي عبيد المطيري



سلمان علي حيدر عبدالله



محمد علي مهنا العدواني



مشعل سعد مجبل العنزي



محمد حميد محمد العنزي



خالد فهد محمد العازمي



أحمد عايد خميس العنزي



حسن مبارك حامد العازمي



خالد حمود منصور الخالدي



علي سلمان علي البندري



سعد عبدالهادي محمد القحطاني



مجبل عوض فالح المطيري



ابراهيم سعود زيد المطيري



مساعد مبارك شطيط العازمي



محمد يعقوب يوسف سعدالله



خالد مناحي علي الدواس



اسحق أحمد علي عباس



سليمان عبدالله داود الزامل



محمد صالح عبدالله الحمد



أحمد محمد أحمد يوسف



خالد جزا شجاع العتيبي



عبدالرحمن محمد محسن العجمي



ناصر عيد سيف الرومي



خالد عبدالرحمن عبدالرحيم الكندري



ناصر مجبل محمد الرشيدي



صالح سعد رشيدان المطيري



فايز مشل صنيتان المطيري



راشد محمد راشد العويهان العنزي



أحمد سليمان عليان علي الرشيدي



منصور ناصر حمود الهاجري



شنيف غاطي شنيف المطيري



عادل لافي محمد العميري العازمي



فلاح مطلق عوض الرشيدي



فهد خالد فيصل الهيلم العجمي



عمر غربي عمر الشمري



خالد عبدالهادي عبداللطيف البقيشي العبدولي



خالد نزال ضيدان الرشيدي



أحمد جمعه ساير الظفيري



مبارك علي سريع العازمي



ابراهيم يوسف حسن الجاركي



طلال موسى مسعود البناي



حمد عبدالله محمد العجمي



بندر ناصر صبيح الشمري



مشعل أحمد عبدالعزيز المسفر



سلمان سالم سليمان الدوسري



مساعد يحي مهنا الرشيدي



فواز عبدالله سحمي المطيري



ناصر عبدالرحمن محمد العجمي



ناصر كميخ نايف المطيري



خالد سالم عايش الرشيدي



نواف بدر عليان المطيري



طلال جزاء مطلق العتيبي



جراح حماد حمود المطيري



خالد مسيعيد ناشي الرشيدي



محمد رفاعي سعد العازمي



عبدالكريم تركي رباح المطيري



سالم فالح علي العازمي



خميس حماد خميس العجمي



ناصر جعفر راشد الهاجري



حماد حليس حماد الدوسري



فلاح عادل عبدالله الفلاح



اسمير عقيل بدر الخالدي



مساعد علي حسن محمد علي



يعقوب يوسف حبيب القلاف



أحمد عبدالله اسحاق كمشاد



جابر محمد اسماعيل المقصيد



محمد ناصر جابر المري



مشعل سالم مطر الظاهر



عدنان حميد علي البكر



نائل عبدالله حمد الهين



خالد عيسى علي الديهان



عبدالله كامل برغش محسن الضفيري



يعقوب عبدالعزيز عبدالعزيز أحمد



خالد سعد حجي الرشيدي



فهد رجعان مداد القوزاني



سعد حمدي حمود هضيبان



لافي مطلق صنت المطيري



جابر تركي معدي العتيبي



هادي مبارك سالم العجمي



اسامه أحمد حسن البصري



عبدالله يوسف أحمد سعود البعيجان



عامر عويضه مبارك العجمي



حسن فيصل عبدالحميد الرامزي



خالد سيف مبارك الميع العازمي



يوسف عبدالله مبارك العازمي



ناصر سلمان عامر العتيبي



فراج محسن سالم العجمي



عبدالله ابراهيم محمد الخليفي



نايف مشخص صالح الرشيدي



نواف سعد عوض المطيري



فايز مزبن دعسان المطيري



علي مبارك محمد العجمي



نايف صغير مطلق الشمري