بشار جاسم



انضمت مؤخرا المذيعة الشابة دانة البحر إلى شاشة تلفزيون الكويت، وتحديدا في برنامج «صباح الخير يا كويت»، حيث انها قبل ان تكون مذيعة شاركت في إعداد وتقديم فقرة خارجية في برنامج «ماذا بعد»، تقديم أنوار مراد، وإخراج مشعل الشمري، ورئيس فريق الاعداد عبدالله الكندري والمذيعة حوراء غالب.



وتقول دانة لـ «الأنباء»: بدايتي في «السوشيال ميديا» مع شبكة «سرمد» الاعلامية والتي كانت انطلاقتي الاولى إعلاميا بدعم من مديرة البرامج والإنتاج رباب بداح، قمت في إعداد وتقديم التقارير الميدانية، ويحظى هذا النوع من الإعلام بحصة متنامية في سوق الإعلام، وذلك لسهولة الوصول إليه وسرعة إنتاجه وتطويره وتحديثه، كما يتمتع بمساحة إبداعية في المحتوى تصل لشريحة كبيرة من الجمهور في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ذلك أثناء فترة دراستي الجامعية، وأيضا كان لي تعاون مع الاعلامي جعفر محمد الذي أكن له كل التقدير للعمل على إنشاء وتطوير منصة «C Media» من الناحية البرامجية.



وتضيف دانة قائلة: وبعد تخرجي في قسم الاعلام في جامعه الكويت تم تعييني في وزارة الاعلام، وبدأت خطوة الاعلام التقليدي التلفزيوني والاذاعي، وحظيت بدعم كبير من المسؤولين، واخص الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري والوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي «اللي ما قصروا معاي»، وشاركت في اعداد وتقديم فقرة خارجية في برنامج «ماذا بعد»، تقديم أنوار مراد، وإخراج مشعل الشمري، ورئيس فريق الاعداد عبدالله الكندري وزميلتي المذيعة حوراء غالب.



أما عن دخولها في مجال التقديم، خصوصا في «صباح الخير يا كويت» فتقول: «صباح الخير يا كويت» أول برنامج «لايف» أقوم بتقديمه، ومازلت سعيدة وفخورة بانضمامي لكوكبة مذيعي هذا البرنامج الاساسي اليومي والعريق الممتد منذ سنوات طويلة بمذيعين من ذوي الكفاءة والخبرة، وسعيدة أيضا كوني الآن كما يقولون أصغر مذيعة في وزارة الاعلام، وأتمنى أن أكون شخصية مستمرة بالعطاء والنجاح والتميز بمحتوى هادف وممتع دائما، والبرنامج من تقديم غادة السراج، نواف النومس، جاسم العبوه، عثمان سليمان، عبدالرحمن الجاسر، ورود حيات، شيماء المسباح، إخراج محمد عبدالكريم بولند ومحمد الهاشمي، رئيس فريق الاعداد نايف النعمة.



وعن تقديمها الإذاعي تقول: أقدم برنامج «السالفة» على إذاعة «صوت الشباب» OFM 93،9، وكانت من تجاربي الأولى أيضا في التقديم الاذاعي وهو يختلف تماما عن التقديم التلفزيوني، والبرنامج تقديم هاشم أسد وإيمان الدرويش وفاطمة الطباخ، إخراج أحمد الأمير وفيصل الظفيري، إعداد يوسف كاظم ورشا الفهد.