الحميدي: الجائزة تعكس الخبرة المهنية العالية لشركتنا وشهادة على أداء صناديقنا المميز

عوائد «صندوق الوطنية» بلغت 27.77% في عام 2021 و296.75% منذ التأسيس

«الوطنية» من أقدم صناديق الأسهم التقليدية بالكويت.. ويستثمر بقطاعات وأسهم مختارة

صناديقنا الاستثمارية حققت أداءً استثنائياً وتوزيعات أرباح نقدية قياسية عن عام 2021

الصندوق وزّع أرباحاً نقدية مجزية لحاملي الوحدات بـ 5% من القيمة الاسمية عن 2021

«الاستثمارات الوطنية» مستمرة بتطوير منتجاتها الاستثمارية وتعزيز موقعها بالسوق



أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية الرائدة في إدارة الصناديق الاستثمارية محليا وإقليميا، عن فوز صندوق الوطنية الاستثماري بجائزة أفضل منتج استثماري عن أداء عام 2021، من قبل المنصة العالمية الرائدة جلوبال بانكينج آند فاينانس (Global Banking & finance)، والتي استندت الى رصد مجموعة كبيرة من العناصر المتعلقة بالأداء والابتكار والاستراتيجية المرنة ومواكبة التغييرات العالمية والمحلية التي تحدث داخل القطاع الاستثماري، بالإضافة إلى الخبرة والتميز في مجال الاستثمار المصرفي.



وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي إن حصول صندوق الوطنية الاستثماري على هذه الجائزة المرموقة جاء تقديرا للأداء الذي حققه الصندوق المتمثل في معدلات أداء مميزة وتوزيعات أرباح نقدية مجزية عن عام 2021، إلى جانب معايير فنية متعارف عليها عالميا لقياس ثبات واستقرار والتطور والنمو العام للأداء المحقق.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تنفيذي لقطاع مينا للاستثمارات المسعرة حمد الحميدي: «يعكس فوز شركة الاستثمارات الوطنية بهذه الجائزة العالمية المرموقة الخبرة والمهنية العالية وهو ما يعتبر شهادة على الأداء المميز لمنتجاتنا الاستثمارية، فضلا عن ترسيخ مكانة الشركة الرائدة في قطاع إدارة الأصول على مستوى الكويت ودول الخليج العربي، كونها واحدة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية من حيث حجم الأصول المدارة والتي فاقت المليار دينار كويتي.

كما يعكس الفوز نجاح فلسفتنا الاستثمارية التي تركز على نمو رأس المال المستدام واستراتيجيات الاستثمار السليمة».



أداء صندوق الوطنية



وتطرق الحميدي إلى أداء صندوق الوطنية الاستثماري حيث قال إن شركة الاستثمارات الوطنية حرصت على إدارة الصندوق بسياسة استثمارية متميزة وحصيفة تهدف إلى تحقيق أعلى عائد ممكن على رأس المال لحاملي الوحدات على المدى الطويل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت عوائد الصندوق 27.77% خلال العام و296.75% منذ التأسيس، كما حافظ الصندوق على ترتيبه المتقدم بين فئة الصناديق كبيرة الحجم والتي تفوق الـ50 مليون دينار كويتي.



وأشار الحميدي إلى أن صندوق الوطنية نجح في توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من القيمة الاسمية أي بواقع 50 فلسا لحاملي الوحدات، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بقيمة إجمالية قدرها 10 ملايين دينار.



وقال إن صندوق الوطنية الاستثماري الذي تأسس في عام 2001 يعد أحد الصناديق المحلية الرائدة في بورصة الكويت في مجال الاستثمار في الأسهم المدرجة، ويعتبر مميزا عند مقارنته بحجم صافي أصول الصناديق الأخرى، حيث يعتبر صندوق الوطنية أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في الكويت بصافي قيمة أصول بلغت 158 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر 2021.



كما يقوم الصندوق بالاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبلية الواضحة والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق عوائد مجزية لحملة الوحدات مما كان له الأثر الكبير في الاستقرار على مستوى توزيعاته النقدية والمنح.



أداء متميز للصناديق



من جهة ثانية، أشاد الحميدي بالأداء المتميز للصناديق الاستثمارية التي تديرها شركة الاستثمارات الوطنية والذي يعكس النهج السليم وحصافة فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة والسجل الحافل بالإنجازات في إدارة الأصول، مشيرا إلى أن صناديق الشركة الاستثمارية نجحت في تحقيق معدلات أداء وتوزيعات أرباح نقدية قياسية عن عام 2021 وذلك لمالكي الوحدات المقيدين في سجل حملة الوحدات بتاريخ 31 مارس2022، بداية من تاريخ 20 أبريل 2022.



وأوضح أن شركة الاستثمارات الوطنية توفر مجموعة مختارة من الأعمال المرتبطة بإدارة الأصول والخدمات المالية وتعمل وفق فلسفة استثمارية حصيفة وحلول مالية مبتكرة، وذلك انطلاقا من مكانتها كشركة متكاملة لإدارة الأصول، حيث ترتكز على الحضور الإيجابي في السوق وحيازة ثقة العميل من جانب، والمضي بالابتكار والتميز والمنافسة من جانب آخر.



تطوير الخدمات



وأكد الحميدي على أن خطط «مينا للاستثمارات المسعرة» تركز على تطوير خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية وفقا لأعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز، وتعزيز موقعها كلاعب رئيسي في توفير الحلول الاستثمارية التي تلبي احتياجات العملاء والتي تتماشى مع أوضاع السوق، وبالتالي تحقيق معدلات نمو مميزة تلبي تطلعات العملاء.

وثمن الحميدي في نهاية تصريحه على الجهد الجماعي الذي يبذله فريق «مينا للاستثمارات المسعرة»، والدعم المطلق الذي يحصل عليه من قبل الإدارة التنفيذية، مشددا على أن هذا النهج سوف يستمر في المستقبل بدقة وكفاءة متناهية على النحو الأمثل وعلى كافة الأصعدة المحلية والإقليمية وذلك حفاظا على مسيرة التقدم وعلى مكانة الشركة.



تجدر الإشارة إلى أن جلوبال بانكينج آند فاينانس (Global Banking & finance)، تعتبر من المنصات الرائدة عالميا، حيث تعتمد في تصنيفاتها للجوائز على معايير كمية وموضوعية بشكل كامل، هذا إلى جانب العمق الذي لا مثيل له في بيانات ومعلومات الصناديق، الأمر الذي يكرس المستوى الفريد والمكانة المميزة والقيمة المستدامة لهذه الجائزة.