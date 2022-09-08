أجرت شركة «فينكو»، صاحبة أول تطبيق مختص بالتسويق والسحوبات الرقمية في الكويت، السحب رقم 38 على سيارة شيري تيجو 7 برو، وهي أكبر جائزة على تطبيق «فينكو» حتى الآن، حيث تم إعلان حسين العبدالعال من المملكة العربية السعودية الفائز المحظوظ بالجائزة.



وجرى السحب في معرض شركة شيري الغانم في منطقة الشويخ، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة في الكويت عبدالعزيز العطار، وبحضور تغطية إعلامية مكثفة من قبل أهم القنوات والصحف المحلية.



وبالمناسبة، قال عبدالعزيز زينل الشريك المؤسس ومدير العمليات لشركة تطبيق «فينكو»: «يسعدنا أن نكون متواجدين اليوم في وكالة شيري الغانم لإجراء السحب الذي انتظره الجميع، بعد أن أقفلت حملة «مطارة تربحك سيارة» على 522 مشتركا اشتروا مطارات «SUP» ذات الجودة العالية خلال 6 أشهر من انطلاق الحملة».



مردفا بأن سيارة «شيري تيجو 7 برو» ذات اللون الرمادي المميز من الخارج والفرش الأسود من الداخل بكامل المميزات تستحق الانتظار. كما أن الحملات على تطبيق «فينكو» لن تتوقف والعروضات الحصرية مستمرة على جوائز متنوعة وقيمة من ذهب إلى مبالغ نقدية وساعات فاخرة وغيرها.



وأضاف زينل أن الجائزة الكبرى - حتى الآن - سيارة شيري تيجو 7 برو هي ذروة جوائز التطبيق، وأن هذا السحب يشكل علامة فارقة ونقطة تحول في مسيرة الشركة.

حيث إن ردود أفعال العملاء وتعليقاتهم وانتظارهم لهذا السحب زاد من حماس فريق فينكو لطرح منتجات فريدة وحصرية تتيح للجميع الدخول في سحوبات على جوائز أكبر في المستقبل.



بالإضافة إلى نجاح الحملة الترويجية والأصداء الرائعة للسحب، فإن كون الرابح بالسيارة من المملكة العربية السعودية يعزز من المكانة الإقليمية التي تطمح اليها الشركة.

وأردف زينل أن شراكة تطبيق «فينكو» مع وكالة شيري الغانم الاستراتيجية تكللت بالنجاح، حيث تم عرض سيارة «شيري تيجو 7 برو» التي أجري عليها السحب من خلال التطبيق لمدة ستة أشهر في معرض شيري الغانم في الشويخ.



جدير بالذكر، أن تطبيق «فينكو» هو التطبيق الأول والفريد من نوعه في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط الذي يختص بحملات التسويق الرقمي والسحوبات.

وهو ابتكار جديد طورته شركة «مايز تك» الكويتية برؤية واضحة لتغيير مفاهيم التسوق، حيث يتيح لأصحاب العلامات التجارية فرصة عرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم بطريقة مبتكرة.



كما يتيح لمستخدمي التطبيق في الكويت ودول الخليج شراء منتجات وعروضات حصرية ومميزة والدخول في سحوبات للفوز بجوائز قيمة من جهة أخرى.