استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر السيف أمس، رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ونائب رئيس قوة الإطفاء العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء صالح الأنصاري، ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص، ونائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد، ونائب الرئيس لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي، ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى أكبر.



وأعربوا خلال اللقاء عن تهانيهم لسمو رئيس مجلس الوزراء بنيل الثقة السامية وتشكيل الحكومة الجديدة، متمنين لسموه خالص التوفيق والنجاح.



حضر المقابلة، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.



إلى ذلك، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار «هينامنور» الذي ضرب مناطق عدة في جنوب شرقي كوريا.



من جهة أخرى، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.