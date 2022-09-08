بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية، آملا سموه أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة.

كذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (هينامنور) الذي ضرب عدة مناطق في جنوب شرقي كوريا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبرازيل وشعبها كل التقدم والازدهار.