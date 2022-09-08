بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



كما بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (هينامنور) الذي ضرب عدة مناطق في جنوب شرقي كوريا وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



من جهة أخرى، بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.