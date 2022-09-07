• الهاتف الجديد يأتي مع ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية للطوارئ في بعض الدول

يتمتع بشاشة OLED بسطوع أعلى 1200 نيتس، و5 ألوان

هاتف آيفون 14 متاح بدءا من 16 سبتمبر فيما سيتاح هاتف آيفون 14 بلس في 7 أكتوبر المقبل

تبدأ أسعاره من من 799 دولارا لـ "آيفون 14".. و899 دولار لـ "آيفون 14 بلس"

انطلق قبل قليل مؤتمر أبل السنوي للإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة.وأعلنت أبل رسميا أنها ستعلن عن ثلاث منتجات لهواتف آيفون الجديد وسماعة أبل وأيضا Apple Watch.

وتم الإعلان رسميا عن الساعة الذكية Apple Watch Series 8 بشاشة أكبر من الإصدار السابق، إضافة إلى تحسينات عديدة من الميزات الخاصة بالسلامة الصحية والاتصال، بجانب مستشعر درجة حرارة جديد لصحة المرأة.

وشملت التحسينات خاصية استشعار وقوع حادث والاتصال بالطواريء. وكشفت أبل عن وضع توفير طاقة جديد لساعات أبل واتش حتى 36 ساعة، بدلًا من 18 ساعة فقط، وهو عمر البطارية في حدوده القصوى السابقة، وهذا الوضع سيجعل بعض المميزات الأساسية تعمل لتوفير البطارية.

وستكون الساعة الجديدة متاحة يوم 16 سبتمبر الجاري، فيم ستتيح أبل الطلب المسبق بدءا من اليوم الأربعاء.وستتوفر الساعة بسعر يبدأ من 399 دولار.

وتم الإعلان رسميا عن ساعة أبل الاحترافية "ألترا" Apple Watch Ultra المخصصة للرياضيين، وهي ساعة أقوى وحجمها أكبر، وتتمتع بزر إضافي للتحكم في الساعة بشكل أكبر من الإصدار العادي وبقدرات كبيرة.

وتتميز الساعة بهيكل من التيتانيوم، وتضم بطارية تصمد لنحو 36 ساعة، ولنحو 60 ساعة في وضع إعداد تحسين البطارية، وشريحة GPS جديدة. وكشفت أبل عن برنامج جديد مخصص للغوص، وهو من أبرز مميزات ساعة Apple Watch Ultra. ويبدأ سعر ساعة أبل "ألترا" من 799 دولار، فيما سيكون الإطلاق الرسمي يوم 23 سبتمبر.

وأعلنت أبل رسميا عن آيفون 14، والذي جاء بألوان جديدة وبمقياسين 6.1 و6.7. وكشفت أبل رسميا عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 14 وآيفون 14 بلس.ويتمتع هاتف آيفون 14 الجديد، بشاشة OLED بسطوع أعلى 1200 نيتس، و5 ألوان.

وجاء الهاتف بمعالج A15 Bionic، وكاميرا 12MP بحساس أكبر، إضافة إلى تحسين بنسبة 49% للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة. وفيما يتعلق بكاميرا الهاتف الأمامية فإنها 12MP، وتتمتع بتثبيت أفضل في تصوير الفيديوهات.

وقالت أبل إنها حسنت ميزة الشريحة الإلكترونية لتقوم بتشغيل أكثر من شريحة في نفس الوقت، فيما ستكون جميع الأجهزة في أميركا بدون شريحة فعلية، وسيتم استخدام شريحة إلكترونية فقط.

ويدعم آيفون 14 الجديد الاتصال بالأقمار الصناعية لطلب المساعدة في ظروف الطوارئ.يتميز الآيفون الجديد 14 مثل ساعة أبل، بخاصية جديدة للتعرف التلقائي على حوادث السيارات والاتصال بجهات الطوارئ تلقائيا. وستقدم خدمة الاتصال بالأقمار الصناعية لحالات الطوارئ كخدمة، على أن تكون متاحة لسنتين مجانًا مع هواتف آيفون 14. وستبدأ الخاصية في أميركا وكندا.

وتبدأ أسعار هاتف آيفون 14 من 799 دولارا، فيما سيكون سعر آيفون 14 بلس من 899 دولار. وسيكون هاتف آيفون 14 متاحا بدءا من 16 سبتمبر، فيما سيتاح هاتف آيفون 14 بلس في 7 أكتوبر المقبل.

ويدعم آيفون الجديد Always On Display، وستعمل الشاشة طول الوقت بما يمكن من معرفة الوقت والتنبيهات دون الحاجة إلى لمس الشاشة لمعرفة الوقت والتنبيهات.

وستكون كاميرا آيفون 14 برو بدقة 48 ميغابكسل، وبحساس أكبر 65% للكاميرا الأساسية مقارنة بالسابق.