سعود عبد العزبز

تمكن رجال امن مخفر شرطة الواحة من ضبط شابين سلب احداهما هاتفا ذكيا من محل للهواتف بخدعة معاينة الهاتف ، وذلك بعد مطاردة في نفس المنطقة واللافت ان المركبة التي كان بداخلها اللصان مبلغ عن سلبها من وافد يعمل دليفري لاحد مطاعم توصيل الطلبات.

وقال مصدر امني ان رجلي دورية امن سمعا استغاثة آسيوي يعمل في محل هواتف، وشوهد شاب يرتدي تيشرت ابيض وشورت ازرق يركض لتتم ملاحقة الشاب بعد ان صعد الى مركبة كانت بانتظاره وضبطه ومرافقه، ولدى الاستعلام عن المركبة التي كانا بداخلها تبين انها مبلغ عن سلبها، كما عثر رجال الامن على الهاتف المسروق .