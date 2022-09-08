بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش «كلية علي الصباح العسكرية» عن تمديد موعد الفحص الطبي لتسجيل الطلبة الضباط دفعة 49، داعية كل من تخلف عن الحضور لموعد الفحص الطبي الى مراجعة مقر تسجيل كلية علي الصباح العسكرية - لجنة الاستقبال والعلاقات العامة في مبنى متعدد الأغراض الكائن بمعسكرات المباركية - لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك من يوم الأحد 11 سبتمبر حتى 15 منه خلال الفترة المسائية من 3 إلى 6 مساء.

وذكرت انه سيتم استدعاء من تخلف عن اختبارات القبول الأخرى عبر تطبيق «هويتي» والبريد الالكتروني الشخصي.