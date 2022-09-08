أعلنت جمعية الهلال الأحمر اليوم إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية محملة ب 40 طنا من المواد الغذائية والصحية لإيصالها للشعب السوداني الشقيق.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد لـ "كونا" إن هذه المساعدات الإغاثية تعتبر استكمالا لدور الكويت في إغاثة منكوبي الكوارث والفيضانات في العالم، موضحا أنه تم التنيسق مع سفارة الكويت لدى الخرطوم والهلال الأحمر السوداني لتوزيع هذه المساعدات بشكل عاجل.

وأضاف الزيد أن السيول التي تعرض لها عدد من الولايات السودانية تسببت بنزوح قاطنيها وبأضرار فادحة للممتلكات والمباني، مبينا أن الوضع الحالي للسودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات والهيئات الإنسانية.

وثمن دور كل من وزارتي الدفاع والخارجية لإتمام وتسهيل هذه المبادرة الإنسانية، داعيا كل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تقديم المساعدات العاجلة للسودان لمواجهة الآثار المترتبة على الفيضانات والسيول.