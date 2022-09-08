قال الخبير الفلكي عادل المرزوق: لا تزال منطقة الخليج العربي ووسط وجنوب شبه الجزيرة العربية متأثرة بمنخفض الهند الموسمي وسوف ينتهي هذا التأثير مع نهاية سبتمبر الجاري، موضحا ان المنخفض الجوي لا يزال مسيطرا على الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية حيث تتراوح قوته بين 1000-1010 مليبار مسببا حاليا هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية بين الكوس على الكوس المطلعي تكون خفيفة، والمعتدلة السرعة تكون عالية في نسبة الرطوبة خصوصا على المناطق الساحلية والتي تجاوزت فيها نسبة الرطوبة 65-80% الليلة الماضية.

وأضاف المرزوق: سوف تستمر رياح الكوس مع الرطوبة حتى يوم الغد وهناك احتمال كبير أن تنخفض الرطوبة انخفاضا كبيرا مع الساعات الأولى من يوم الأحد المقبل 11 سبتمبر ومن المتوقع أن تتحول الرياح وتكون بين شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة وتكون سرعتها بين10-30 كم/س، لافتا الى ان هذا التحول في اتجاه الرياح الى شمالية سوف يؤدي الى انخفاض كبير جدا في نسبة الرطوبة حيت ستنخفض وتكون بين 18-30% اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت 10 الجاري، وسوف يستمر هبوب الرياح الشمالية إلى ما بعد يوم السبت 17 سبتمبر ولكن سوف تستمر الحرارة المرتفعة وتكون من الأحد 11 سبتمبر إلى الأربعاء 14 منه بين 45-46 درجة مئوية في النهار وفي الليل بين 30-32 درجة، مشيرا الى انه من يوم الخميس مع استمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية سوف نتخفض درجات الحرارة إلى دون 41 درجة مئوية ويكون الجو في الليل لطيفا جدا بين 29-31 درجة مئوية، والله تعالى أعلم.