وسط حضور جماهيري كبير في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، حلّ الفنان فؤاد عبدالواحد نجم ختام حفلات مهرجان «قرية سنام التراثية» ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، وقدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة كبيرة من أهم أغنياته، التي لم يتوقف الجمهور الحاضر عن التفاعل والغناء على مدرجات مسرح سنام في قرية عشيرة.

وأعرب فؤاد عبدالواحد عن سعادته بإحياء حفل ختام حفلات مهرجان سنام التراثي، وقال عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: «سعدت إني اختتم حفلات سنام في الطائف أهل الود والذوق.. ‏كل الشكر لهيئة الترفيه ممثلة في المستشار تركي آل الشيخ، وللشركة المنظمة LUXURYKSA ولفريق العمل الرائع».

وقد قام بتنظيم الحفل شركة LUXURYKSA تحت إشراف ورعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ويستعد الفنان فؤاد عبدالواحد لمجموعة من الحفلات الغنائية التي سيقدمها في عدد من الدول العربية كالإمارات والكويت والسعودية، إلى جانب استعداده لتسجيل وتنفيذ مجموعة جديدة من الأغنيات التي سيتضمنها ألبومه المقبل الذي انتهى من تجهيز عدد كبير من أغنياته.