وافقت الولايات المتحدة على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات الى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أميركية، كما أعلنت وزارة الخارجية.

تضاف هذه المساعدة الجديدة من برنامج تمويل الجيوش الأجنبية الى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة أعلن عنها في وقت سابق أمس وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية رافضا الكشف عن اسمه، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس بالمساعدة البالغة قيمتها ملياري دولار «لتعزيز أمن أوكرانيا و18 من جيرانها بما يشمل الكثير من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وكذلك شركاء أمنيين إقليميين آخرين قد يكونون في خطر التعرض لعدوان روسي في المستقبل». وسبق أن وافقت الولايات المتحدة على قروض وهبات لأوكرانيا وجيرانها بقيمة أربعة مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو.

وكان مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، قالوا إن الوزير أنتوني بلينكن وصل إلى أوكرانيا الخميس ليعلن عن التمويل العسكري الجديد لـ 19 دولة معرضة لخطر العدوان الروسي مستقبلا.

تأتي زيارة بلينكن بينما أعلنت أوكرانيا عن تقدم إيجابي في جهودها لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال أحد المسؤولين، الذي لم يحدد الدول الأخرى أو قيمة التمويل المخصص لأوكرانيا، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أطلعت الكونغرس على اعتزامها إتاحة التمويل من أجل استثمارات طويلة الأمد.

وأضاف المسؤول أن الإعلانات الأحدث عن المساعدات العسكرية ترفع إجمالي المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا إلى 15.2 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه في يناير 2021.

وأعلن أوستن خلال استضافته جولة جديدة من المحادثات لوزراء دفاع الدول الحليفة حول دعم كييڤ عسكريا، أن الدعم العسكري الذي قدمه الحلفاء لأوكرانيا يعطي نتائج في ميدان المعركة.

وبعد أن لفت الى أن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد في جنوب البلاد، قال أوستن «الآن نرى نجاحا واضحا لجهودنا المشتركة في ميدان المعركة».

وقد أكد الجيش الأوكراني أنه أحرز هذا التقدم، على الجبهة الشمالية الشرقية باستعادته بلدات في منطقة خاركيف.