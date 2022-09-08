عبدالكريم العبدالله

بشر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة الأطباء المنتسبين للبرامج التدريبية في معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالموافقة على عدم احتساب محاولة دخول الاختبار للعام الدراسي 2020.

وذكر د.الطوالة في تصريح صحافي أن الموافقة على السماح بعدم احتساب محاولة دخول الاختبار للعام الدراسي 2020 تأتي نظرا للظروف الاستثنائية خلال أزمة كورونا وعمل الكثير من الأطباء في المحاجر والمستشفيات الميدانية خلال الجائحة والتي أثرت سلبا على استعدادات الأطباء للدخول للاختبارات خلال العام الدراسي 2020، علما أن عدد المحاولات القصوى لدخول الامتحانات هي محاولتان بالاضافة الى محاولة استرحام واحدة.

وبين أن الموافقة ستسمح للأطباء باضافة محاولة جديدة للأطباء للدخول للاختبار عن العام الدراسي 2020، متقدما بالشكر الجزيل للأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي، ولجنة التظلمات في معهد الاختصاصات الطبية.