أعلن قصر باكينغهام أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية «قلقون» بشأن صحتها وأوصوا بأن «تبقى تحت المراقبة الطبية»، وهو ما دفع الأمير تشالز ولي عهد بريطانيا وابنه الأمير وليام للتوجه إلى مقر إقامة الملكة في قلعة بالمورال في اسكتلندا ليكونا بجوارها.

وقال متحدث باسم كلارنس هاوس «سافر صاحبا السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال إلى بالمورال».

وأكد مصدر في قصر كينزنغتون توجه وليام إلى بالمورال.

يذكر أن الملكة البالغة 96 عاما تعاني منذ أكتوبر العام الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف. وأضاف القصر في بيان ان «الملكة لاتزال مرتاحة وفي بالمورال».

وكان قصر باكينغهام أعلن الاربعاء أن الملكة أمضت اليوم كاملا في العمل بعد تعيين ليز تراس في منصب رئيسة الوزراء وتوديع بوريس جونسون.

وكان القصر الملكي قال في بيان نشرته صحيفة «ايفيننغ ستاندارد» إن الملكة أرجأت اجتماع مجلس الملكة الخاص بعد أن نصحها الأطباء بالراحة.

والمجلس الملكي هو هيئة رسمية من المستشارين الذين يساعدون الملوك على اتخاذ القرارات في المملكة المتحدة ويتكون من السياسيين المحنكين الذين لهم عضوية حالية أو سابقة في مجلس العموم أو اللوردات.

وتثير الحالة الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عاما مخاوف جديدة على صحتها في اليوم التالي لالتقاط صور لها في لقاء مع ليز تراس، عندما عينتها رئيسة للوزراء.