استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة في قصر الصافرية بالمنامة اليوم الخميس وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب دولة الكويت وأصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الملك حمد بن عيسى وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتمنياته لهما بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها بالمزيد من الرفعة والنماء.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتينة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والرخاء.