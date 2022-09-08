الرشيدي: حريصون على سرعة تلبية نداء الإنسانية والتواجد في أرض الميدان لإغاثة المنكوبين والمتضررين



أعلنت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية عن تنظيم رحلتها الإغاثية تحت شعار «بعطائكم نغيثهم 5"» لتقديم الإغاثة العاجلة للبنان التي تشهد ظروفاً استثنائية في هذه الأيام، في ظل الأزمة المتفاقمة التي عصفت بجميع السكان، صغاراً وكباراً.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام جمعية الصفا الإنسانية د. محمد مرضي الرشيدي الذي يتواجد حاليا في مناطق البقاع وبيروت والشمال اللبناني أن الجمعية حريصة على سرعة تلبية نداء الإنسانية والتواجد في أرض الميدان، لتنفيذ الإغاثة العاجلة ومد يد العون لآلاف المتضررين؛ جراء هذه الأحداث العصيبة التي تشهدها لبنان، من تدهور الأمن الغذائي والصحي ومعدلات التضخم العالية وارتفاع الأسعار، في ظل البطالة وفقدان فرص العمل.

وبين أنه «ستكون هناك زيارات ميدانية خلال هذه الرحلة لتلك الأسر المتضررة التي تعيش أوضاعاً مزرية لتوزيع الطرود الغذائية والأدوية وحليب الأطفال في البقاع وبيروت ومناطق الشمال اللبناني، مؤكداً أن هذه الرحلة الإغاثية تأتي إيماناً من الجمعية بأهمية الوقوف بجانب إخواننا الذين هم بأمس الحاجة لمد يد العون وتقديم المساعدة العاجلة، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من يوم القيامة) ».

وفي الختام شكر الرشيدي عموم المحسنين والمحسنات والداعمين الذين بادروا لدعم حملة "لبنان تستغيث"، داعياً أصحاب الأيادي البيضاء إلى استمرار البذل والعطاء، مبيناً أن أكثر من نصف سكان لبنان أصبحوا تحت خط الفقر، وصاروا يفتقرون إلى المال الكافي لشراء الضروريات؛ حتى صار الدواء صعب المنال، والله المستعان.