حظيت أغنية المطربة أصالة "الرحلة "، التي طرحتها على جميع المنصات الموسيقية بمشاهدة وتفاعل عدد كبير من المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 263 ألفا و66 مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

وواصلت أصالة الترويج لأغنيتها " الرحلة " عبر حساباتها بجميع مواقع التواصل الاجتماعى، وكتبت على فيسبوك :"فيديو كليب الرحلة على جميع المنصات من ألبوم شايفه فيك".

وتعد "الرحلة" ضمن أخر 3 أغنيات من ألبوم "شايفه فيك" ، وهي ألحان مايكل صفوت ، وتوزيع فادي ابراهيم، وإخراج محمد سمير، وإخراج إم بي فيجن ستديوز.

وأصدرت أصالة الليلة الماضية على جميع المنصات فيديو كليب "الرحلة" وأغنيتي " الله جاب" ، كلمات "و١حد" وألحان محمود الخيامي وتوزيع محمود الشاعري ، و "ازاي حبيبي " كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع علي اباظة ، وتسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح.

ويصل عدد الأغاني التى طرحتها أصالة من ألبومها "شايفة فيك" بذلك إلى 13 أغنية، أبرزها أغنية "غلبان" التى طرحتها قبل شهرين وتخطت ملايين المشاهدات وهي ‎كلمات منه القيعي ، وألحان إيهاب عبد الواحد، و‎توزيع احمد طارق يحيي، وأغنية "بالسلامة" التى أصدرتها "أواخر الشهر قبل الماضى وهى كلمات عمر عبده على، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع وفواصل موسيقية عمرو الخضرى، وميكس وماستر هانى محروس.

وكانت أصالة قد شوقت الجمهور مؤخرا لألبومها الجديد، متعهدة بتقديم ألبوم مصرى من أحلى ما قدمت، مشيرة إلى أنها فى هذا الألبوم متحررة من جميع قيودها وتغنى فيه مثل ما حلمت.