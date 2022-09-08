اكتشف علماء آثار أطلالا لموقع واسع النطاق يرجع تاريخه الى العصر الحجري الحديث في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو في شرقي الصين، حسبما أعلن خبراء مختصون خلال ندوة يوم الثلاثاء الماضي.

واكتشف معهد الآثار بمدينة سوتشو الأطلال في عام 2021 للمرة الأولى، في موقع تانغبي الأثري، الذي يغطي منطقة يبلغ اجمالي مساحتها 200 ألف متر مربع تقريبا، حسبما ذكر علماء الآثار من المعهد.

وخلال الفترة من مارس الى يوليو من العام الجاري، تم تنفيذ عملية التنقيب في منطقة تمتد على مساحة ألف متر مربع، حيث تم اكتشاف أكثر من 700 مجموعة من الآثار الثقافية التي يرجع تاريخها الى العصر الحجري الحديث، وعهدي أسرتي مينغ و تشينغ الامبراطوريتين (1368-1911)، وتشمل قطعاً أثرية حجرية وأوانٍ يشمية وفخاريات وأوانٍ برونزية وغيرها.

وبالإضافة الى الآثار الثقافية، اكتشف فريق علماء الآثار أيضا بقايا بعض المنازل والخنادق وحقول الأرز والمقابر.

وقال وانغ شيا، رئيس فريق التنقيب، إنه ولفترة طويلة، افتقرت منطقة سوتشو لأدلة أثرية تعود للوقت بين فترة ثقافة ليانغتشو التي يرجع تاريخها الى ما قبل نحو خمسة آلاف سنة وبين عهد أسرة تشو الغربية (1046-771 ق.م.)، مضيفا أن موقع تانغبي يوفر أدلة أثرية غنية لهذه الفترة.

وبدوره، أشار شيوي ليانغ قاو، الباحث من معهد الآثار للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، الى أن موقع تانغبي يحتوي على منطقة كبيرة وفترة زمنية طويلة، ويتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة الى علماء الآثار لدراسة أصل الحضارة داخل المنطقة المحلية.