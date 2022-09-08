أ.د.خالد السعيد: الوزارة تعكف على دراسة ضم برنامج التمريض إلى برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية

في إطار التواصل المستمر مع الكوادر الصحية بهدف تعزيز سبل الارتقاء بالخدمات الطبية، والاستماع إلى ما يواجههم من تحديات ومقترحات بشأن تذليلها، التقى وزير الصحة أ.د.خالد السعيد وفد جمعية التمريض الكويتية.

تخلل اللقاء طرح عدد من القضايا التي تلامس احتياجات الهيئة التمريضية، ومن أبرزها العمل والتعاون المشترك لخلق بيئة محفزة للالتحاق بالمهنة، وإيجاد حوافز تشجيعية من أجل جذب العنصر الوطني، ورفع جودة الخدمات التمريضية، وتنظيم الاستكمال الدراسي، وفتح برنامج الدراسات العليا في علوم التمريض لإعداد وتأهيل كوادر تمريضية وطنية، وتنظيم آليات رفع المستوى الوظيفي، ودراسة البدلات المستحقة.

إلى ذلك، وفي إطار مساعي وزارة الصحة لتعزيز جاذبية التمريض لدى العنصر الوطني، شهد اللقاء تأكيد الوزير على أن الوزارة تعكف على دراسة ضم برنامج التمريض إلى برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية، بهدف تنظيم نظام الترقية، والابتعاث لاستكمال الدراسة في الخارج، فضلا عن دعم البحث العلمي في مجال علوم التمريض والعلوم الصحية، وإيجاد رؤية لبرنامج التطوير والتعليم المستمر التمريضي، بهدف الارتقاء بالممارسات المهنية.

كما شهد اللقاء التأكيد على الدور الحيوي لمهنة التمريض في تقديم مستوى عال من الرعاية الصحية الشاملة، وأهمية التعاون والعمل على توطين المهنة من خلال تشجيع الطلاب والطالبات على الانخراط في المهنة، وخلق بيئة محفزة على ذلك، مثمنا الدور الإنساني والمهني الحيوي الذي يقوم به منتسبو الهيئة التمريضية، جنبا إلى جنب مع زملائهم في المنظومة الصحية.