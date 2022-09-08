ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة بمقياس ريختر جزيرتي زاكينثوس وكيفالونيا غربي اليونان، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأفاد معهد أثينا للجيوديناميك - حسبما ذكر موقع /جريك ريبورتر اليوناني- بأن مركز الزلزال يقع تحت سطح البحر على بعد حوالي 57 كيلومترا جنوب غربي مدينة ليكسوري في جزيرة كيفالونيا، وشعر به المواطنون بمعظم أنحاء غرب اليونان.

ووقع الزلزال بعد 10:30 دقائق بالتوقيت المحلي. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

ومع ذلك ، أغلقت السلطات اليونانية شاطئ نافاجيو الشهير أو شيبوريك بيتش بمدينة زاكينثوس بعد الانهيار الأرضي الناجم عن الزلزال. تم إخلاء المنطقة ومنع السياح والقوارب من الوصول إلى الشاطئ.

يشار إلى أن الزلازل في اليونان شائعة الحدوث، إلا أنها لا تتسبب في وقوع أضرار الجسيمة أو وفيات، إلا أنه في عام 1999 قتل زلزال قرب العاصمة أثينا 143 شخصا.