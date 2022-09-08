يجب على الولايات المتحدة أن تنتبه، حيث شهدت أستراليا هذا العام أسوأ موسم إنفلونزا منذ خمس سنوات، كما ارتفعت معدلات الإصابة بالأمراض الشبيهة بالإنفلونزا في نيوزيلندا هذا العام عن العامين الماضيين، وفقا لما ذكرته شبكة ((سي إن إن)) .

ونقلت وكالة أنباء ((بلومبرج نيوز)) عن أنتوني فاوتشي، مدير المعاهد الوطنية للحساسية والأمراض المعدية، قوله إن "النصف الجنوبي من الكرة الأرضية شهد موسم إنفلونزا سيئ للغاية، وقد جاء في وقت مبكر. الإنفلونزا، كما عانينا جميعا على مدار سنوات عديدة، يمكن أن تكون مرضا خطيرا، لا سيما عندما يكون لديك موسم سيئ".

وقال فاوتشي إن هذا يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تشهد عودة الإنفلونزا بينما ما تزال جائحة كوفيد-19 تنتشر عند مستويات أعلى. وتتوقع نمذجة حكومية حديثة أن تبلغ الجائحة ذروتها مجددا في أوائل ديسمبر.