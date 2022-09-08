اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة أ.د. جاسم الأنصاري نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي 2022-2023.

وصرح أ.د. مشعل المنصوري عميد القبول والتسجيل بأنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والدبلوماسيين المستوفين لشروط القبول بالإضافة إلى باقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة للعام الدراسي 2022-2023 والبالغ عددهم ( 16179 ) طالب وطالبة.

وتابع عميد القبول والتسجيل موضحا أن الطلبة المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية، كما أنه سيتم استكمال إجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق.

علما بأن اجتياز المقابلة الشخصية هي شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية التمريض في برنامج (دبلوم تمريض) و(بكالوريوس تمريض) و (بكالوريوس تمريض مدرسي) والذي سيعقد في يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 19-20/9/2022 ، وكلية العلوم الصحية تخصص (طوارئ طبية) و (فني تخدير) في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20-21/9/2022 وذلك للمقبولين في الفصل الأول فقط.

كما سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الإنجليزية للمقبولين في كلية العلوم الصحية وكلية الدراسات التكنولوجية في يوم الثلاثاء الموافق20/9/2022 من الساعة 9 صباحا عبر منصة برنامج تيمز (عن بعد) ، أما كلية الدراسات التجارية وكلية التربية الأساسية فسيكون اختبار اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 21/9/2022 من الساعة 9 صباحا عبر منصة تيمز (عن بعد) ، بينما كلية التمريض فسيكون اختبار اللغة الإنجليزية حضوريا في الكلية يوم الأربعاء الموافق 21/9/2022 وذلك للمقبولين في الفصل الأول والثاني.

ويمكن للمقبولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الاطلاع على مواعيد اللقاءات التنويرية من خلال الرابط التالي:

(http:\\www.paaet.edu.kw).

وبين العميد أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقع الهيئة على الانترنت

(http:\\www.paaet.edu.kw).