محمد راتب

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.محمد الفارس سيقوم باتخاذ قرارات مصيرية وإحداث تغييرات واسعة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ما يشكل غربلة تشمل إلغاء قرارات تعيين وندب، إضافة إلى تعيين قيادات أصحاب كفاءات من داخل الهيئة وإعادة شخصيات ذات تاريخ حافل بالإنجازات، وذلك بعد عملية تقييم شاملة للأداء خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الخطوة كما أوضحت المصادر بناء على توجيهات عليا من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بهدف إصلاح المؤسسات والهيئات الحكومية وتحسين واقع عملها والخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن الخطوات الإصلاحية تشمل حل مجالس إدارات وهيئات وتعيين قيادات ذات خبرة واسعة وسمعة طيبة.

وكانت الكويت شهدت مطالبات واسعة بالإصلاح وإنهاء حالة الركود وتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي، وتعيين شواغر القياديين، ما دفع مجلس الوزراء إلى دعوة الوزارات والهيئات التابعة لها إلى ترشيح أسماء قيادات ذات تاريخ إداري ومهني لدراسة تعيينها في مناصب قيادية، وإنهاء تكليفات قد اتخذها الوزير السابق وذلك لتصحيح المسار، حيث أغلب من تم تكليفه يعمل في غير تخصصه ولا تتطابق شهادته العلمية في القطاع، وستتم دراسة جميع الترشيحات من حيث الكفاءة والخبرة والشهادة العلمية لكل قطاع.