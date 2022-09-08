شملت المخالفات: عدم وجود ترخيص للعيادة

مزاولة مهنة الطب دون وجود طبيب مرخص له

قيام عاملة منزلية هاربة من كفيلها بممارسة مهنة الطب

وجود أدوية ومستحضرات تجميل في العيادة مجهولة المصدر

تواصلا للجهود الرقابية على مختلف المؤسسات الصحية والمراكز الطبية الأهلية، تمكنت إدارة تفتيش الأدوية التابعة لوزارة الصحة من ضبط 4 مخالفات جسيمة في عيادة غير مرخصة في مركز طبي في محافظة مبارك الكبير.

وأوضحت الإدارة أن المخالفات شملت مزاولة العيادة نشاطا طبيا في اختصاص الجلدية والتجميل من دون وجود طبيب مرخص له لمزاولة المهنة، إذ تم ضبط عاملة منزلية من جنسية آسيوية هاربة من كفيلها، تقوم بمزاولة مهنة الطب، وتستخدم أجهزة طبيهة على المرضى.

كما شملت المخالفات وجود أدوية ومستحضرات تجميل في العيادة، من دون الحصول على موافقة حيازة صادرة من الوزارة، كما أن بعضها مجهول المصدر، ولم يتم شراؤه عبر الوكيل المحلي.

وأوضحت الإدارة بأنه في إطار التعاون والتنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات الأخرى المعنية في الدولة، فقد تمت الاستعانة بإدارة التراخيص الصحيه في وزارة الصحة، والهيئة العامه للقوى العاملة، وذلك أثناء القيام بإجراءات التفتيش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.