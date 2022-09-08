بمجرد وفاة الملكة يجري تفعيل «عملية جسر لندن»، وهو الاسم الرمزي لخطة مفصلة للغاية يتم وضعها منذ لحظة وفاتها ولغاية الأيام والأسابيع التي تلي ذلك.

وفي سبتمبر من العام الماضي، تسربت تفاصيل «عملية جسر لندن»، وهو ما أثار غضب الحكومة ودفعها إلى فتح تحقيق.

وستكون رئيسة الوزراء من أوائل الأشخاص الذين يتم إبلاغهم بوفاة الملكة، ويتم تسليم الرسالة من قبل السكرتير الخاص للملكة وإرسالها إلى أعضاء مكتب مجلس الملكة الخاص.

وكان آخر ظهور رسمي للملكة الثلاثاء حيث كلفت رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس بتشكيل الحكومة، لكن إجراءات القصر الملكي أمس توحي بأن صحة الملكة قد تراجعت خلال الساعات الأخيرة، ومن بين هذه الاجراءات إلغاء تقليد تبديل الحرس أمام قصر باكينغهام.

وعند إعلان وفاة الملكة وفي غضون دقائق، سيتم إبلاغ 15 حكومة خارج المملكة المتحدة، تتزعمها الملكة، وسيتبع ذلك 36 دولة وزعماء دول الكومنولث الأخرى حول العالم، وفقا لموقع «بزنس إنسايدر بريطانيا».

يتم بعدها وضع شارات بحواف سوداء على أبواب قصر باكنغهام، وفي الوقت نفسه يتم إرسال رسالة عاجلة لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.

وأيضا ستتوقف جميع عروض وبرامج تلفزيون «بي بي سي» الحكومي ويكتفي ببث مواجيز للأخبار، على أن يرتدي المذيعون بدلات وملابس سوداء، وكذلك يتغير شعار القناة من اللون الأحمر التقليدي للون الأسود.

كما تنكس الأعلام وتقرع الأجراس في الكنائس في جميع أنحاء البلاد، ومن المحتمل أيضا تعطيل الأعمال التجارية وإغلاق المسارح وإلغاء بعض الأحداث الرياضية.

ويبدأ الناس في التجمع خارج قصر باكنغهام حيث تدخل الأمة فترة حداد لمدة عشرة أيام قبل الجنازة، حيث تشير التقديرات إلى أن الجنازة ستقام بعد 10 إلى 12 يوما من وفاة الملكة، وينقل النعش في موكب عسكري من قصر باكنغهام إلى قاعة ويستمنستر حيت تقدم التعازي.

بعدها تفتح الأبواب أمام مئات الآلاف من الأشخاص الذين يصطفون في طوابير في الخارج لحضور التأبين.

بعد القداس، سينقل التابوت إلى قلعة وندسور ثم أخيرا إلى كنيسة القديس جورج، حيث من المحتمل أن تدفن الملكة إليزابيث الثانية بجوار والدها الملك جورج السادس.

وفور وفاة الملكة، يصبح الأمير تشالز، أكبر أبنائها، ملكا تلقائيا، بينما ستصبح زوجته كاميلا ملكة، وفقا لصحيفة «توداي».

ويلتقي مجلس الملكة الخاص بمجلس ارتقاء العرش، وهو هيئة احتفالية تجتمع في قصر سانت جيمس عند وفاة الملكة، في اليوم التالي ليعلنوا رسميا تشالز ملكا لإنكلترا.

في اليوم ذاته يلقي تشالز أول خطاب رسمي له بصفته ملكا، وبعد ذلك يجري جولة في المملكة المتحدة تشمل أسكتلندا وإيرلندا وويلز، قبل العودة إلى لندن.

ومن المرجح أن يتأخر تتويج تشالز لعدة أشهر وربما عاما كاملا لإتاحة وقت للحداد من جهة والتحضير للحفل من جهة ثانية.

ويسمح لملوك بريطانيا باختيار اسم جديد عند توليهم العرش، لكن هناك احتمالات أن يحتفظ تشالز باسمه ويصبح الملك تشالز الثالث.

وتقدر تكلفة الوفاة، الناجمة عن تعطل الأسواق ونفقات الجنازة واحتفالات التتويج بملايين الدولارات.

بالإضافة إلى ذلك، ستحدث مئات التغييرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة في الأشهر القادمة، حيث ستتم طباعة العملة البريطانية الجديدة مع صورة الملك وإزالة عملة الملكة ببطء من الاستخدام.

وسيحدث نفس الشيء بالنسبة للطوابع وجوازات السفر والزي الرسمي للشرطة والجيش، وسيتغير النشيد الوطني إلى «حفظ الله الملك» بدلا من «حفظ الله الملكة».وم

نذ عام 1952، أصبحت إليزابيث ملكة لبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا. واحتفلت في وقت سابق من العام الحالي بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش باحتفالات وطنية استمرت أربعة أيام، ومن غير المتوقع ان يسجل أي من ورثتها هذا الرقم، اذ يبلغ الأمير تشالز 73 عاما، فيما احتفل الأمير وليام الثاني في ترتيب ولاية العرش بعيد ميلاده الأربعين قبل مدة.