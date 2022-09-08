تربعت الملكة إليزابيث أليكسندرا ماري، المعروفة بـ «إليزابيث الثانية»، على العرش البريطاني منذ عام 1952 في أطول فترة حكم لملك في التاريخ البريطاني امتد لأكثر من سبعة عقود، ولم يكن هذا الرقم القياسي الوحيد الذي سجلته.

أما الرقم القياسي السابق في المملكة المتحدة فكان من نصيب جدة جدتها الملكة فيكتوريا التي استمرت فترة حكمها 63 عاما و7 أشهر ويومين.

وقد اعتلت اليزابيث الثانية العرش في 6 فبراير 1952 وهي في سن 25 عاما بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

وتوجت الملكة في يونيو من العام التالي، وكان حفل التتويج الأول الذي ينقله التلفزيون مقدمة لعالم جديد تتعرض فيه حياة أفراد العائلة المالكة للمتابعة المتزايدة من وسائل الإعلام.

وفي مطلع يونيو الماضي احتفل البريطانيون على مدى أربعة أيام بيوبيلها البلاتيني بمناسبة مرور سبعين عاما على تسلمها مقاليد الملك، وهي أرملة منذ رحيل زوجها الأمير فيليب في ابريل 2021 قبل بلوغه عامه المائة بقليل.

ولم يسبق لأي عاهل بريطاني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة، ومن غير المرجح أن يحقق أي ملك آخر ذلك، فالأمير تشالز وارث العرش يبلغ 73 عاما فيما نجله وليام سيحتفل بعيده الأربعين قريبا.

وعاصرت الملكة نحو 20 دورة للألعاب الأولمبية الصيفية، وأكثر من 6 باباوات، وأكثر من 15 رؤساء وزراء بريطانيين اضافة الى ليز تراس التي تسلمت مهامها قبل يومين، وكان آخر ظهور رسمي للملكة خلال تكليفها تشكيل الحكومة.

وتتزعم إليزابيث الثانية 15 حكومة خارج المملكة المتحدة، كما أن الملكة تشكل حجر الزاوية لدول «الكومنولث» الـ 54، وترأس ما يقرب من 600 منظمة وجمعية خيرية، وتلعب دورا محوريا في تحالف المملكة المتحدة مع العديد من البلدان.

وتبدو مرحلة ما بعد الملكة اليزابيث الثانية معقدة، لاسيما ان شعبية الأمير تشالز ضعيفة مقارنة بوالدته، إذ يفضل البريطانيون أن يتولى الأمير وليام العرش.

وأصبحت إليزابيث ملكة في وقت احتفظت فيه بريطانيا بمعظم إمبراطوريتها، عندما كانت قد خرجت لتوها من ويلات الحرب العالمية الثانية، وكان تقنين الطعام لايزال ساريا مع استمرار الطبقية في المجتمع.

وكان ونستون تشرشل أول رئيس وزراء في عهد إليزابيث، بينما كان جوزيف ستالين زعيما للاتحاد السوڤييتي، وكانت الحرب الكورية مستعرة.

وسجل ملكان فقط فترة حكم أطول من اليزابيث الثانية، هما الملك لويس الرابع عشر (حكم لأكثر من 72 عاما بين عامي 1643 و1715) وملك تايلند بوميبول أدولياديج (امتدت فترة حكمه لـ 70 عاما و4 أشهر).

وزارت اليزابيث الثانية بصفتها ملكة أكثر من مائة دولة، وهو رقم قياسي آخر لعاهل بريطاني، وقامت بأكثر من 150 زيارة إلى دول الكومنولث، إذ زارت كندا 22 مرة، وهو أكثر بلد عضو في الكومنولث تزوره، فيما ذهبت 13 مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته.

ووفق حسابات صحيفة «ديلي تلغراف»، جالت الملكة العالم بمعدل 42 مرة قبل أن تتوقف عن السفر إلى الخارج في نوفمبر 2015 عندما كانت تبلغ 89 عاما.

واستغرقت أطول رحلة لها خارج المملكة المتحدة 168 يوما (بين نوفمبر 1953 ومايو 1954)، زارت خلالها 13 دولة.

وفي عيد ميلادها الحادي والعشرين، قالت اليزابيث الثانية حين كانت لاتزال أميرة «أصرح أمامكم أن حياتي كلها، أكانت طويلة أم قصيرة، سأكرسها لخدمتكم».

وخلال فترة توليها العرش، قامت الملكة اليزابيث الثانية بحوالي 21 ألف التزام رسمي، وأعطت «الموافقة الملكية» لنحو أربعة آلاف مشروع قانون، واستقبلت عددا كبيرا من الشخصيات البارزة في إطار 112 زيارة رسمية.