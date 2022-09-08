أفاد متحدث باسم البيت الأبيض أن "افكار" الرئيس جو بايدن وزوجته جيل "مع الملكة اليزابيث الثانية وعائلتها"، في وقت اعلن الاطباء "انهم قلقون" حيال الوضع الصحي للملكة البالغة 96 عاما.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الامن القومي في البيت الابيض إن الرئيس الاميركي اكد خلال اتصال مع العديد من القادة بينهم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أنه "يفكر كثيرا في الملكة وشعب المملكة المتحدة"، موضحا أنه يتم إبلاغ الرئيس الاميركي بكل التطورات في هذا الصدد.

وتوالى ما لا يقل عن 14 رئيسا أميركيا طوال سبعين عاما من حكم اليزابيث الثانية التي تولت العرش فيما كان هاري ترومان رئيسا للولايات المتحدة.

وبعد أن نقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسمهما، أن هاري وميغان ماركل سيتوجهان الى اسكتلندا، ذكرت «بي.إيه ميديا» أن الأمير هاري توجه بمفرده دون زوجته ليكون إلى جوار جدته الملكة إليزابيث، ومن المحتمل ان تلحق به في وقت لاحق.

وأوضح قصر كنسينغتون أن دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، ظلت في ويندسور حيث كان أبناؤها الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس في أول يوم دراسي كامل بمدرستهم الجديدة، فيما توجه زوجها الأمير ويليام إلى قلعة بالمورال.

إلى ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تلقى إفادة بشأن الوضع الصحي للملكة إليزابيث ملكة بريطانيا. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين ان «افكار» الرئيس جو بايدن وزوجته جيل «مع الملكة وعائلتها».

وأعلن أن الرئيس الأميركي أكد خلال اتصال مع العديد من القادة بينهم رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أنه «يفكر كثيرا في الملكة وشعب المملكة المتحدة»، موضحا أنه يتم ابلاغ الرئيس الأميركي بكل التطورات في هذا الصدد.