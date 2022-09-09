تشالز يخلف الملكة إليزابيث على عرش بريطانيا

تنكيس أعلام قصر باكينجهام بعد وفاة الملكة

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توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاما، حسبما أفاد قصر باكنغهام.

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشالز، البالغ 73 عاما، ملك بريطانيا تلقائيا، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلا جديدا غير واضح للعائلة المالكة.

وقال قصر باكنغهام في بيان «توفيت الملكة بسلام في بالمورال»، وأضاف البيان أن «الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن الجمعة».

وأعلنت المملكة المتحدة تنكيس العلم في القصر الملكي بالعاصمة لندن. ودخلت بريطانيا ودول الكومنويلث التابعة لها في فترة حداد لمدة عشرة أيام.

هذا وتم تعليق إعلان وفاة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية على سور قصر هوليرود، الذي يشار إليه عادة باسم قصر هوليرود أو هوليرود هاوس، وهو المقر الرسمي للعاهل البريطاني في اسكتلندا.

إلى ذلك، أصدر الملك تشالز أول بيان بعد توليه عرش بريطانيا وقال إن وفاة والدته الملكة إليزابيث تمثل "أكبر لحظة حزن لي" وستحزن جميع البريطانيين.