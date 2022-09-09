ارتفعت أسعار النفط بما يقرب من دولار للبرميل خلال تعاملات أمس، بعد انخفاضها دون مستويات دعم فني رئيسية في الجلسة السابقة، حيث ركزت المواجهة في مجال الطاقة بين الدول الأوروبية وروسيا اهتمام المستثمرين على التوقعات بشأن مدى شح إمدادات الوقود.



وخلال جلسة تعاملات أمس، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو ما يعادل 1% إلى 88.91 دولارا للبرميل، بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة، وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي 95 سنتا أو 1.2% إلى 82.89 دولارا للبرميل.



وتلقت الأسعار دعما من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفا للأسعار.



واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي بعد ذلك بساعات فقط، مما يزيد احتمالات تقنين الإمدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها.

وأوقفت شركة «غازبروم» الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، مما أدى إلى قطع جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا.