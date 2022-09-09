حافظ بايرن ميونيخ الألماني على تقليده في المباريات الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا حتى لو كان ذلك في مواجهة فريق من عيار مضيفه إنتر الإيطالي، وذلك بالفوز عليه 2-0، في يوم تألق هدافه السابق الپولندي روبرت ليفاندوفسكي بثلاثية مع فريقه الجديد برشلونة الإسباني في مرمى فيكتوريا بلزن التشيكي (5-1) والسقوط المذل لليفربول الإنجليزي في معقل نابولي الإيطالي 1-4.



في المجموعة الثالثة، حسم بايرن مواجهته الصعبة مع مضيفه إنتر بنفس نتيجة خسارته أمام الفريق الإيطالي في نهائي مدريد عام 2010، ليواصل بذلك تألقه افتتاحا بتحقيقه فوزه الـ 19 متتاليا في مستهل مشواره في المسابقة القارية الأم في إنجاز لم يحققه أي فريق.



وكان مدرب العملاق البافاري يوليان ناغلسمان «راضيا عن الفريق. لعبنا باندفاع كبير طوال 90 دقيقة. مررنا بعشر دقائق في الشوط الثاني تركنا فيها الكثير من المساحات لإنتر، لكننا دافعنا جيدا».



وسجل هدفي بايرن ميونيخ كل من لوروا سانيه (24) ودانيلو دامبروزيو بالخطأ في مرمى فريقه (66).



وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، جاءت خماسية «البارسا» عن طريق فرانك كيسيه (13) و«ليفا» (34 و45 و67) وفيران توريس (71)، فيما سجل هدف الفريق التشيكي يان سيكورا (44).



ليفربول وعقدة نابولي



وتواصلت عقدة ليفربول أمام مضيفه نابولي بتلقيه الهزيمة الثالثة تواليا على ملعب الأخير، وهذه المرة بنتيجة مذلة 1-4 في منافسات المجموعة الأولى.



وسجل أهداف «أبناء الجنوب» كل من بيوتر زيلينسكي (5 من ركلة جزاء و47) وأندريه-فرانك زامبو أنغيسا (31) والبديل جيوفاني سيميوني (44)، فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه لـ «الريدز» بإمضاء لويس دياز (49).



وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب «يوهان كرويف أرينا»، ثأر أياكس أمستردام لبلاده هولندا ورحب بعودة رينجرز الى دور المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011 باكتساحه 4-0.

ورد أياكس اعتبار الكرة الهولندية التي خسرت ممثلها الآخر آيندهوفن في الدور الفاصل المؤهل الى دور المجموعات على يد رينجرز بالذات، بخسارته على أرضه 0-1 بعد التعادل في غلاسكو 1-1.



حسم بطل المسابقة أربع مرات النقاط الثلاث في الشوط الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر المكسيكي إدسون ألفاريس (17) وستيفن بيرخاوس (32) والغاني محمد قدوس (34)، قبل أن يضيف الوافد الجديد ستيفن بيرخفين الرابع (80).



أما في المجموعة الثانية، حقق أتلتيكو مدريد فوزا مثيرا على بورتو البرتغالي 2-1.



وجاءت الأهداف الثلاثة في الوقت بدل الضائع، حيث تقدم «الأتلتي» عن طريق ماريو هيرموسو (90+1)، قبل أن يعادل ماتيوس أوريبي النتيجة من ركلة جزاء (90+6)، وحسم أنطوان غريزمان الفوز بهدف قاتل (90+11).

وتغلب كلوب بروج البلجيكي على باير ليفركوزن الألماني 1-0.



وضمن المجموعة الثالثة، قاد النجم البرازيلي ريتشارليسون فريقه توتنهام الإنجليزي للفوز على ضيفه مارسيليا الفرنسي بهدفين نظيفين عن طريق نفس اللاعب في الدقيقتين 76 و81.



وتكبد بطل «يوروبا ليغ» في الموسم الماضي آينتراخت فرانكفورت الألماني خسارة فادحة على يد سبورتينغ لشبونة بثلاثية نظيفة.



كلوب لا يخشى الإقالة



قال المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إن مالكي النادي «يتوقعون مني حل الأمور»، وذلك لدى سؤاله عما إذا كان يخشى مواجهة مصير مواطنه توماس توخيل، الذي أقيل من تدريب تشلسي.

ولدى سؤال كلوب حول ما إذا كان يشعر بالقلق إزاء مستقبله مع «الريدز»، الذي يتولى تدريبه منذ عام 2015، قال المدرب الألماني في تصريحاته للصحافيين: «حقا لا، ولكن من يعرف؟ الفارق بين ليفربول وتشلسي هو أن لدينا نوعا مختلفا من الملاك». وأوضح كلوب: «ملاك نادينا يتسمون بالهدوء ويتوقعون مني أن أحل الأمور».



سباليتي: «الرباعية» تصنع الأخبار



أعرب المدير الفني لنابولي الإيطالي، لوتشيانو سباليتي، عن سعادته بالانتصار العريض لفريقه بنتيجة (4-1) على ليفربول الإنجليزي بالجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وقال سباليتي، خلال تصريحاته لشبكة «أمازون برايم»: «إنها نتيجة مهمة. ويحكم المرء على أدائه اعتمادا على المنافسين، ومنافسنا كان ليفربول، لذلك فهي بالتأكيد نتيجة تصنع الأخبار».



وأضاف: «المهم هو أن نلعب بأسلوبنا، بغض النظر عن الخصم، ونفعل ذلك باستمرار، فهذا ما يبرز مستوى الشخصية».



وتابع: «لا نقبل أبدا بالتعادل، ولا أخبر اللاعبين أبدا أن لديهم حدودا، ولا شيء مستحيلا عندما يكون لدى اللاعبين الرغبة».



«ليفا»: جاهزون للبايرن



أكد مهاجم برشلونة، الپولندي روبرت ليفاندوفيسكي، أنه يريد تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، وذلك بعد تسجيل هاتريك في الانتصار على فيكتوريا بلزن التشيكي (5-1)، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وقال ليفاندوفيسكي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: «لدي شعور عظيم، وبطولة دوري الأبطال دائما مميزة، ومن المهم أن أبقى مركزا هكذا».



وأضاف أفضل لاعب في المباراة: «لا أفكر في المباراة المقبلة ضد بايرن ميونيخ، وستكون صعبة للغاية لكننا جاهزون».