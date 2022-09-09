يملك برشلونة فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» لمدة 24 ساعة على الأقل عندما يحل ضيفا على قادش متذيل الترتيب غدا السبت ضمن مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة.



ويعاني قادش هذا الموسم بشكل واضح، إذ يبقى حتى اللحظة من دون أي فوز وكذلك من دون أن يسجل لاعبوه أي هدف، وحصد الفريق الكاتالوني بالمقابل 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، وعلى الرغم من تعادله السلبي افتتاحا على ملعبه إلا أنه سجل 11 هدفا في المباريات التالية ومنها مرتان خارج أرضه مقابل هدف يتيم دخل مرماه.



والطريف أن قادش الذي نجا من الهبوط للدرجة الثانية في الموسم الماضي تفوق على «البارسا» في آخر 4 مباريات جمعتهما بالموسمين الأخيرين من خلال فوز على ملعبه 2-1، ثم تعادلين 1-1، و0-0 على التوالي قبل أن يباغته في ملعب «نوكامب» بهدف نظيف.



ويتوقع المراقبون أن يواصل برشلونة عروضه الكبيرة على غرار المباريات الثلاث الفائتة التي وجد المدرب تشافي هرنانديز التوليفة المثالية للفريق من أجل منافسة حقيقية على الألقاب.



وتقام غدا مباراة اخرى صعبة على طرفيها عندما يستقبل أتلتيكو مدريد ضيفه سلتا فيغو ولدى كل منهما 7 نقاط في المركزين السابع والثامن على التوالي.



ويلعب كذلك رايو فايكانو مع فالنسيا، وإسبانيول مع إشبيلية، فيما تفتتح مباريات المرحلة اليوم بلقاء يجمع بين جيرونا وبلد الوليد.



إيطاليا



تشهد مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم صراعا قويا على الصدارة والمراكز المتقدمة عندما يلعب غدا السبت نابولي مع سبيتزيا، وإنتر مع تورينو، وسمبدوريا مع ميلان. وسيكون بإمكان «أبناء الجنوب» و«الروسونيري»، اللذين يملكان 11 نقطة لكل منهما، خطف الصدارة مؤقتا من المتصدر الحالي أتالانتا صاحب الـ13 نقطة، في حال تجاوزهما سبيتزيا وسمبدوريا.

أما «النيراتزوري»، فيستقبل تورينو في مباراة صعبة، لاسيما أن «الأحمر» يحتل المركز السادس برصيد 10 نقاط، أي أنه يتقدم على إنتر بفارق نقطة.



ألمانيا



تنطلق مساء اليوم مباريات المرحلة السادسة من الدوري الألماني، حيث يلتقي فيردر بريمن مع أوغسبورغ، على أن تستكمل غدا بلقاءات بايرن ميونيخ مع شتوتغارت، آينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ، وهرتا برلين مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع ماينتس، ولايبزيغ مع دورتموند، وشالكه مع بوخوم.

ويبحث العملاق البافاري عن ذاته أولا ثم عن الصدارة عندما يستقبل شتوتغارت أحد 3 فرق لم تحقق أي فوز لكنه تعادل في 4 مباريات ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثالث بفارق نقطة عن المتصدرين ويتقدم على يونيون بفارق الأهداف.



فرنسا



يأمل لنس، ثالث الدوري الفرنسي، في أن يحافظ على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم عندما يستضيف تروا اليوم في افتتاح منافسات المرحلة السابعة، من أجل تضييق الخناق على باريس سان جرمان المتصدر بفارق الأهداف عن وصيفه مرسيليا.



ويلعب غدا باريس مع بريست، ومرسيليا مع ليل.