أكد الوزراء وممثلو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة اليوم الخميس الأهمية القصوى لقضايا الشباب والرياضة للمساهمة في جهود التنمية في الدول الأعضاء.



جاء ذلك في الاعلان الصادر عن الاجتماع الذي عقد بعنوان «تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة» في مدينة جدة السعودية، حيث ترأس وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وفد الكويت المشارك في أعماله.



وأوصى المشاركون بضرورة تنفيذ استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب وخطة عمل المنظمة لتطوير الرياضة في الدول الأعضاء ووضع آليات لتعزيز دورها للتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في مجالي الشباب والرياضة وتكثيف التعاون وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز قدرات الشباب وتطوير الرياضة للمساهمة في تحقيق التنمية على الصعيدين الوطني والدولي.



ورحبوا بالقرار رقم (43 - 11 - ت) بشأن إنشاء وحدة جديدة للشباب لدى الأمانة العامة للمنظمة والصادر عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الـ 43 التي عقدت في (طشقند) بأوزبكستان ودعوا جميع الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة إلى دعم وحدة الشباب لتمكينه من القيام بالمهام المنوطة به.



ودعوا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبمساهمة من الدول الأعضاء وأجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة وخاصة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي إلى تعزيز قدرات وحدة الشباب وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة للتعاون والتنسيق مع أجهزة المنظمة العاملة في مجال الشباب والرياضة لمتابعة تنفيذ القرارات واستراتيجيات وخطط عمل المنظمة ذات الصلة.



وأشادوا برؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمكانة التي خصت بها الشباب والرياضة وبالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل وضع قضايا الشباب والرياضة في صلب جدول أعمال التنمية في المملكة.



ودعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إزالة جميع العقبات التي تحول دون مشاركة الشباب في التنمية.



وأعربوا عن القلق العميق إزاء تصاعد الهجمات الإرهابية والتطرف في أوساط الشباب وخاصة من خلال وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبعات ذلك على الاستقرار والأمن والتعايش السلمي بين الشعوب في جميع أنحاء العالم لاسيما في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



ودعوا الدول الأعضاء إلى وضع قضايا الشباب والرياضة في صلب برامج وخطط عملها التنموية وضمان مشاركة الشباب والشابات بفعالية في تنفيذها وفي أعمال التنمية الوطنية والعمل على توفير فرص التعليم الجيد والصحة والتدريب والعمل اللائق بهم والعناية بالشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشادوا بجهود الأردن في دعم الشباب وتمكينهم وتقديم العديد من المبادرات ومن أبرزها تبني مجلس الأمن الدولي للقرار الخاص بالشباب والأمن والسلم ودعوة الدول الأعضاء لمتابعة الجهود لتنفيذه.