

وصلت طائرة إغاثة كويتية تحمل 40 طنا من المواد الغذائية والصحية إلى مطار الخرطوم في مسعى لمساعدة المتضررين من الامطار والسيول التي ضربت السودان.



وقال سفيرنا في الخرطوم د.فهد الظفيري في تصريح لـ «كونا» إن طائرة المساعدات الانسانية تمثل تتويجا للمساعدات التي قدمها الهلال الأحمر الكويتي والمنظمات الإنسانية الكويتية العاملة في السودان على مدى الاسابيع الأخيرة استجابة للاحتياجات العاجلة بعد الامطار والسيول التي ضربت البلاد.



وأشار السفير الظفيري الى أن المساعدات الغذائية والايوائية التي تحملها الطائرة ستوزع على المتضررين في أربع من الولايات ضمن حملة (الكويت بجانبكم).



وأكد أن المساعدات الكويتية ستتواصل خلال الفترة القادمة لمواجهة التبعات البيئية وعملية إعادة الإعمار.



وفي هذا الصدد، أعربت الأمين العام للهلال الأحمر السوداني عفاف أحمد يحيى لـ (كونا) عن شكرها وتقديرها للكويت قيادة وحكومة وشعبا وللهلال الاحمر لوقوفهم إلى جانب السودان عبر الدعم السخي والمتواصل.



وكان المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، قد أعلن أخيرا أن نحو 115 شخصا لقوا مصرعهم من جراء الأمطار والسيول والفيضانات التي ضربت مناطق في 16 من أصل 18 ولاية فيما تدمر نحو 92 ألف منزل.



وبحسب وكالات أممية فإن 279 ألف سوداني تأثروا من الامطار والسيول التي تجتاح مناطق عديدة في البلاد التي تفتقر إلى بنية تحتية تخفف من حدة الكوارث.



وتتوقع تلك الوكالات أن يعاني 18 مليون سوداني الجوع الشديد في سبتمبر الجاري وسط توقعات بارتفاع هذا العدد في ظل الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من 10 أشهر.