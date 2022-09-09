د. خالد السعيد وجه بضرورة تقليل فترة انتظار المرضى والتوسع في إجراء العمليات الدقيقة في أقسام العيون بالمستشفيات العامة والتوزيع العادل للكفاءات الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية

في إطار اللقاءات الدورية مع الكوادر الطبية بهدف تعزيز سبل الارتقاء بالخدمة الصحية، والوقوف على التحديات التي تواجههم، وسبل تذليلها، التقى وزير الصحة أ. د. خالد السعيد رابطة أطباء العيون، بحضور وكيل الوزارة د.مصطفي رضا ورئيس مجلس أقسام العيون د. أحمد الفودري.

تناول اللقاء إلى جانب استعراض أبزر التحديات التي تواجه أطباء العيون ومقترحات الحل بشأنها، كما أعطى الوزير عددا من التوجيهات للارتقاء بالخدمة، وتسهيلا على المراجعين، وشملت أبرزها ضرورة التنسيق ما بين الأقسام ورئاسة الأقسام بشأن احتياجاتها، وموافاة قطاعات الوزارة المعنية بانتظام بها، للعمل على توفيرها في الوقت المناسب، كما تضمنت التوجيهات ضرروة العمل على تقليل فترة الانتظار للمراجعين، وتوزيع الكفاءات الطبية على أقسام العيون بشكل عادل، فضلا عن ضرورة التوسع في إجراءات العمليات الدقيقة في أقسام العيون بالمستشفيات العامة، لتخفيف الضغط على مركز البحر للعيون، ولسهولة وسرعة حصول المواطنين على المواعيد.



هذا وقد استمع وزير الصحةووكيل الوزارة إلى مقترحات رابطة أطباء العيون بشأن التحديات التي تواجههم، وأسبابها، وسبل الحل المقترحة، فضلا عن توضيح بعض الجوانب للارتقاء بالخدمة الصحية في مجال طب العيون.