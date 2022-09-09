القاهرة ـ مفرح الشمري

حققت الكويت جائزة افضل ممثل بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته الـ29 وحصل عليها الممثل الشاب عبدالله الحمود عن دوره في مسرحية الطابور السادس التي مثلت دولة الكويت في المسابقة الرسمية للمهرجان .

وفاز بنفس الجائزة مناصفة الممثل التونسي اسامة كشكار عن دوره في مسرحية آخر مرة . وحققت المغرب جائزة افضل عرض (مسرحية شاطارا) وافضل مخرج امين ناسور، بينما فازت بجائزة التمثيل النسائي مريم بن حميدة من تونس وشيماء شكري عن دورها في مسرحية عركة.

كما منحت لجنة التحكيم شهادتين تقديريتين لفلول الفيلكاوي وفاطمة العامر لجهدهما في نص مسرحية الطابور السادس.