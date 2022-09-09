كشف مسؤول في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن حجم مساهمات الصندوق بالدول الافريقية لتبلغ أكثر من 300 مليون دينار «نحو مليار دولار» على شكل قروض ميسرة لمختلف المشروعات والقطاعات الاقتصادية. وقال مستشار أول اقتصادي بالصندوق الكويتي طارق المنيس لـ «كونا» أمس على هامش أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة إن المشاركة الكويتية جاءت استجابة لدعوة مصر لحضور هذه الفعالية الاقتصادية لمناقشة تبعات التغير المناخي وآثاره المدمرة على اقتصاديات الدول الافريقية. وشدد على أهمية مشاركة الصندوق في هذه الفعاليات واصفا إياها بأنها «مفيدة للغاية» حيث طرح خلالها الكثير من الآليات لمحاولة تخفيف آثار التغير المناخي إضافة إلى إيجاد آليات لمحاولة مساعدة الدول الأفريقية للتغلب على هذه الآثار وكذلك بحث المشروعات التي تتواكب مع التغير المناخي. وأضاف المنيس أن اهتمام الصندوق الكويتي بالدول الافريقية «قديم منذ سبعينيات القرن الماضي» مبينا أن نشاط الصندوق يغطي «تقريبا كل الدول الافريقية». وذكر أن مساهمات الصندوق في الدول الإفريقية بلغت أكثر من 300 مليون دينار على شكل قروض ميسرة لمختلف المشروعات والقطاعات الاقتصادية مثل الطرق والمواصلات والتنمية الاجتماعية والصحة والتعليم.



ومضى المنيس إلى القول «غطينا كل الدول الافريقية وما زلنا على هذا الطريق ونحن ندعمها ونساعدها لتنفيذ هذه المشروعات سواء التي تعتبر من أولوياتها أو المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة».